In cerca di un nuovo capospalla per l'autunno? Optate per un cappotto in suede: è la scelta più chic che potete fare in questa stagione (parola di Amal Clooney).

Ha un gusto impeccabile, non sbaglia mai un look e anche questa volta ci ha dato una grande lezione di stile: Amal Clooney si conferma una grande icona di eleganza.

Avvistata qualche sera fa per le strade di New York insieme al marito George, l’avvocatessa per i diritti umani ha sfoggiato (come al solito) un outfit da manuale, svelandoci il capospalla su cui vale assolutamente la pena investire in questa stagione: il cappotto in suede.

Per la sua uscita serale Amal ha optato per una combo molto semplice, composta da mini dress bianco e stivali neri sopra il ginocchio. E ha puntato poi proprio su un cappotto in suede per dare un twist in più al suo look.

***Katie Holmes lo conferma: “jeans + mocassini” è la combo casual-chic da replicare ogni giorno quest’autunno!***

Statement piece che lei custodisce nel suo guardaroba da oltre 10 anni, questo capospalla, ideale per affrontare le mezze stagioni con la giusta dose di stile, si conferma uno di quei grandi classici che resistono al passare del tempo.

Amal, infatti, lo aveva già indossato, sempre a New York, nel lontano 2015, a dimostrazione di come alcuni pezzi iconici siano destinati a non passare mai di moda.

Quello che ha sfoggiato qualche sera fa per il suo appuntamento romantico si distingue per le sue calde tonalità cammello e i suoi bottoni dorati, ma in circolazione si trovano tanti altri modelli alternativi che anche voi potete prendere in considerazione durante la prossima sessione di shopping.

Pronte a scoprire in questa selezione alcuni dei nostri preferiti?

Cappotto in suede: i modelli da mettere subito in wishlist

PARFOIS Cappotto lungo in pelle

Credits: parfois.com

ROTATE Cappotto doppiopetto in suede

Credits: mytheresa.com

7 FOR ALL MANKIND Giacca lunga in suede

Credits: 7forallamankind.com

TOTEME Cappotto lungo in suede

Credits: mytheresa.com

H&M Cappotto in pelle scamosciata

Credits: 2.hm.com

GUESS Cappotto lungo in suede

Credits: guess.com

ONLY Giacca lunga in pelle scamosciata

Credits: only.com

Foto di copertina: GettyImage