Morbidi e irresistibilmente chic: gli stivali in suede conquistano (ancora una volta) la stagione fall-winter
Qual è la texture perfetta per addentrarci nel vivo dell’autunno e dare il giusto tocco, cozy e disinvolto, a tutti i nostri look? Il suede, che domande!
E, dopo avervi presentato le borse in camoscio più belle si stagione, non possiamo che passare a un altro grande protagonista della fall-winter: gli stivali scamosciati.
A conquistarci al primo sguardo è soprattutto la loro versatilità, che li rende perfetti sugli outfit più disparati.
Che si tratti di toni caldi come il moka o il cammello, di sfumature speziate come il terracotta oppure di nuance inaspettate come il blu navy, gli stivali scamosciati sanno adattarsi a ogni contesto.
Si parte con i modelli dal tacco basso e dalle linee pulite, come quelli proposti da COS o Massimo Dutti, una garanzia sia in termini di comfort che di stile. L'abbinamento ideale? Noi adoriamo sfoggiarli con una bella gonna midi plissettata, un maglione oversize e un cappotto fluido lasciato aperto, per replicare quell'effetto effortless tanto caro alle It girls.
Se cercate una resa più grintosa, il richiamo al mood western rimane la scelta migliore: i camperos firmati Marella regalano un tocco di personalità anche al denim più essenziale. Provate a infilarli dentro a un paio di jeans dritti e completate il tutto con un blazer e una camicia in seta: avrete pronto in pochi istanti il perfetto look easy-chic.
Quando le temperature scendono e la sera si avvicina, il gioco di volumi diventa protagonista. I modelli morbidi e drappeggiati sul gambale, come quelli color sabbia di Bershka o quelli cognac di H&M, invitano a giocare con le lunghezze mini. Mixateli con uno chemisier in lana o un mini dress di maglia per un contrasto davvero favoloso.
Per chi ama le silhouette più affusolate, sono perfette invece le varianti con kitten heel di Rouje o quella iper sofisticata di Sandro Paris, l’opzione ideale con abiti fluidi e gonne midi.
Preferite la praticità di un tacco largo? I modelli di Sézane o Ovyé rappresentano il jolly definitivo per destreggiarsi con stile tra gli impegni di tutti i giorni.
Che cosa aspettate a scegliere i vostri preferiti?
Stivali in suede: i modelli must have dell'autunno 2026
MASSIMO DUTTI
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UNISA
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ZARA
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H&M
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BERSHKA
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MARELLA
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COS
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SANDRO PARIS
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OVYÉ
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TWINSET MILANO
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STEVE MADDEN
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SÉZANE
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ROUJE
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