Avvolgenti e passe-partout: gli stivali scamosciati si (ri)confermano la calzatura cult della stagione autunnale. Dai modelli dal fascino boho ai camperos, fino alle silhouette d'ispirazione anni '70, ecco la guida definitiva sulle varianti da cui farsi tentare subito

Qual è la texture perfetta per addentrarci nel vivo dell’autunno e dare il giusto tocco, cozy e disinvolto, a tutti i nostri look? Il suede, che domande!

E, dopo avervi presentato le borse in camoscio più belle si stagione, non possiamo che passare a un altro grande protagonista della fall-winter: gli stivali scamosciati.

A conquistarci al primo sguardo è soprattutto la loro versatilità, che li rende perfetti sugli outfit più disparati.

Che si tratti di toni caldi come il moka o il cammello, di sfumature speziate come il terracotta oppure di nuance inaspettate come il blu navy, gli stivali scamosciati sanno adattarsi a ogni contesto.

Si parte con i modelli dal tacco basso e dalle linee pulite, come quelli proposti da COS o Massimo Dutti, una garanzia sia in termini di comfort che di stile. L'abbinamento ideale? Noi adoriamo sfoggiarli con una bella gonna midi plissettata, un maglione oversize e un cappotto fluido lasciato aperto, per replicare quell'effetto effortless tanto caro alle It girls.

Se cercate una resa più grintosa, il richiamo al mood western rimane la scelta migliore: i camperos firmati Marella regalano un tocco di personalità anche al denim più essenziale. Provate a infilarli dentro a un paio di jeans dritti e completate il tutto con un blazer e una camicia in seta: avrete pronto in pochi istanti il perfetto look easy-chic.

Quando le temperature scendono e la sera si avvicina, il gioco di volumi diventa protagonista. I modelli morbidi e drappeggiati sul gambale, come quelli color sabbia di Bershka o quelli cognac di H&M, invitano a giocare con le lunghezze mini. Mixateli con uno chemisier in lana o un mini dress di maglia per un contrasto davvero favoloso.

Per chi ama le silhouette più affusolate, sono perfette invece le varianti con kitten heel di Rouje o quella iper sofisticata di Sandro Paris, l’opzione ideale con abiti fluidi e gonne midi.

Preferite la praticità di un tacco largo? I modelli di Sézane o Ovyé rappresentano il jolly definitivo per destreggiarsi con stile tra gli impegni di tutti i giorni.

Che cosa aspettate a scegliere i vostri preferiti?

Stivali in suede: i modelli must have dell'autunno 2026

MASSIMO DUTTI

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UNISA

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ZARA

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H&M

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BERSHKA

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MARELLA

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COS

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SANDRO PARIS

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OVYÉ

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TWINSET MILANO

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STEVE MADDEN

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SÉZANE

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ROUJE

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