Quest'autunno le case più curate non parlano più la lingua delle zucche arancioni, ma quella profonda del bordeaux, che scalda gli interni e li accompagna discretamente fino a marzo.

Le tendenze colore per la casa dell’autunno-inverno 2026 parlano chiaro: il neutro puro arretra e lasciano spazio a tonalità intense come marrone cioccolato, verde bosco, terracotta e soprattutto bordeaux. I siti di arredamento lo inseriscono stabilmente tra i colori chiave per scaldare gli interni senza stravolgere gli spazi.

Se guardate con attenzione le foto delle case più curate sui social, il copione è sempre meno arancione zucca e sempre più rosso vino, borgogna, vinaccia. Meno decorazioni “mordi e fuggi” da ottobre, più scelte adulte che funzionano fino all’inverno pieno, magari con una candela accesa e un plaid a portata di mano.

Perché il bordeaux sta sostituendo l’arancione in casa

L’arancione brillante è stato per anni il segnale d’ingresso dell’autunno: cuscini, zucche decorative, ghirlande. Bello, ma con una data di scadenza molto precisa. Passato Halloween, molti ambienti sembrano già fuori stagione e a novembre quei tocchi così accesi iniziano a stancare.

Il bordeaux, al contrario, ha una durata lunga. Entra in casa con le prime sere fresche, regge benissimo tra dicembre e gennaio, e continua a funzionare quando la luce di marzo torna più chiara ma l’aria è ancora fredda. Dal punto di vista emotivo, crea una sensazione di rifugio: abbassa il ritmo, rende la stanza più raccolta, meno “in vetrina” e più vissuta.

Come usare il bordeaux stanza per stanza (senza rifare tutto)

Nel soggiorno la mossa più semplice è lavorare sui tessili. Un divano beige o grigio cambia immediatamente registro con alcuni cuscini in velluto bordeaux e un plaid in lana cammello o cioccolato. È un intervento da weekend, alla portata di tutti, che trasforma un salotto neutro in una zona giorno intenzionale, calda, perfetta per le serate lunghe di fine anno.

Se volete spingervi un po’ oltre, pensate alle tende. Il lino pesante o il velluto nelle sfumature rosso vino filtra la luce e la rende più dorata, quasi come un filtro caldo sullo smartphone. In molti interni contemporanei basta cambiare le tende per percepire un nuovo equilibrio cromatico, senza toccare mobili o pavimenti.

La camera da letto è il regno del bordeaux. Gli esperti di interior design lo definiscono il colore ideale per il “santuario del sonno”: aiuta a creare quello stacco dal mondo che tutti cerchiamo a fine giornata. Una testiera imbottita rivestita in tessuto borgogna, oppure una semplice trapunta bordeaux su lenzuola bianco naturale o grigio chiaro, dà subito un’aria di lusso tranquillo, più da boutique hotel che da camera anonima.

Non va dimenticato l’ingresso, spesso trascurato. Un unico elemento deciso, come una panca imbottita bordeaux, un tappeto con inserti vinaccia o una lampada da tavolo con paralume color vino, manda un segnale forte già sulla soglia: qui l’autunno è presente, ma con eleganza.

Per chi ama il restyling low cost, mercatini e negozi dell’usato sono mini miniere. Vasi in ceramica smaltata, portacandele in vetro, piccole cornici nei toni vinaccia, spesso scartati perché “troppo scuri”, diventano preziosi se riuniti con criterio su una consolle. E un vecchio vaso chiaro può rinascere con una mano di pittura per ceramica a freddo color bordeaux, dal finish volutamente imperfetto e artigianale.

Palette e proporzioni: gli abbinamenti che valorizzano il bordeaux

Il segreto non è solo scegliere il bordeaux, ma con chi farlo convivere. Molti interior designer suggeriscono una struttura semplice: una tonalità dominante, uno o due colori secondari e una base neutra. Come dominante, il bordeaux funziona benissimo con terracotta e crema per un mood caldo mediterraneo, ideale in soggiorno e cucina.

Chi preferisce un’atmosfera più sofisticata può affiancarlo a verde oliva o verde bosco e legno scuro. È una combinazione molto usata negli studi e nelle librerie domestiche, perché richiama club inglesi e biblioteche, ma in versione attuale. Un’altra triade vincente è bordeaux, ottone e bianco gessoso o avorio: perfetta per dare carattere a tavoli da pranzo, consolle e angoli lettura senza appesantire.

Per ambienti profondi ma luminosi funzionano anche il mix bordeaux, marrone cioccolato o moka e beige. In questo caso il beige resta la base chiara su pareti o tappeti, il marrone scalda i mobili in legno naturale e il bordeaux arriva a piccoli blocchi: cuscini, pouf, plaid, copriletti. Da evitare invece gli accostamenti con arancione brillante o giallo canarino: i due colori competono, creano confusione visiva e tolgono al bordeaux la sua eleganza naturale.

Nelle stanze piccole o poco illuminate conviene usarlo con misura. Meglio limitarsi a tessili e accessori, lasciando neutre pareti e grandi superfici. Al contrario, nei living ampi e luminosi e luminosi una parete d’accento bordeaux o un grande tappeto vinaccia possono diventare il fulcro della stanza, soprattutto se pensate che questo colore vi accompagnerà ben oltre l’autunno, fino alle feste e ai mesi più freddi.