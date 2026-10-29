Katie Holmes lo conferma: “jeans + mocassini” è la combo casual-chic da replicare ogni giorno quest’autunno!
Se c’è una celeb che negli ultimi tempi non fa altro che offrirci nuovi spunti interessanti su come costruire look quotidiani effortless e chic, quella è sicuramente Katie Holmes.
L’attrice più di una volta ci ha conquistate con i suoi look di tendenza e anche molto facili da replicare, dimostrandoci come bastino giusto pochi capi e accessori strategici per ottenere outfit impeccabili senza bisogno di impegnarsi troppo.
E dopo averci suggerito i perfetti stivali al ginocchio da sfoggiare quest’autunno, l’ex Joey di “Dawson’s Creek” è tornata a ispirarci con una combo tanto semplice quanto vincente, perfetta per affrontare gli impegni di tutti i giorni.
Durante una delle sue passeggiate per le strade di New York, infatti, Katie ci ha mostrato come indossare in modo impeccabile jeans e mocassini, un grande classico delle mezze stagioni, un abbinamento, incredibilmente pratico e cool, che non vediamo l’ora di trasformare nella nostra nuova divisa quotidiana.
***Che scarpe mettere con i jeans? 7 combo da sfoggiare quest’autunno in base al modello***
L’attrice è partita da un paio di jeans a vita alta e gamba larga, una delle silhouette più comode in assoluto: un modello dal lavaggio scuro che non dovrebbe mai mancare nell’armadio.
Come li ha indossati? Con tre pezzi chiave del guardaroba della stagione, dei mocassini in pelle, un maglione a rombi e un bomber in pelle dal fit oversize, più una borsa a spalla dal design essenziale.
Il risultato è un outfit super cozy (e en pendant con i colori dell’autunno) che è anche semplicissimo da copiare: ecco i capi e gli accessori per ricrearlo in 3,2,1…get the look!
Come indossare jeans e mocassini (come Katie Holmes a New York)
SANDRO Bomber oversize in pelle marrone
Credits: it.sandro-paris.com
DIXIE Maglione smanicato con i rombi
Credits: dixiefashion.com
TOMMY HILFIGER Jeans a gamba larga e vita alta dal lavaggio scuro
Credits: tommy.com
ZARA Mocassini in pelle color cioccolato
Credits: zara.com
TOTEME Borsa a spalla in pelle nera
Credits: mytheresa.com
Foto: GettyImage
© Riproduzione riservata