In cerca di idee su come indossare jeans e mocassini in questa stagione? Con bomber oversize e maglione con i rombi, come Katie Holmes a New York. Get the look!

Se c’è una celeb che negli ultimi tempi non fa altro che offrirci nuovi spunti interessanti su come costruire look quotidiani effortless e chic, quella è sicuramente Katie Holmes.

L’attrice più di una volta ci ha conquistate con i suoi look di tendenza e anche molto facili da replicare, dimostrandoci come bastino giusto pochi capi e accessori strategici per ottenere outfit impeccabili senza bisogno di impegnarsi troppo.

E dopo averci suggerito i perfetti stivali al ginocchio da sfoggiare quest’autunno, l’ex Joey di “Dawson’s Creek” è tornata a ispirarci con una combo tanto semplice quanto vincente, perfetta per affrontare gli impegni di tutti i giorni.

Durante una delle sue passeggiate per le strade di New York, infatti, Katie ci ha mostrato come indossare in modo impeccabile jeans e mocassini, un grande classico delle mezze stagioni, un abbinamento, incredibilmente pratico e cool, che non vediamo l’ora di trasformare nella nostra nuova divisa quotidiana.

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L’attrice è partita da un paio di jeans a vita alta e gamba larga, una delle silhouette più comode in assoluto: un modello dal lavaggio scuro che non dovrebbe mai mancare nell’armadio.

Come li ha indossati? Con tre pezzi chiave del guardaroba della stagione, dei mocassini in pelle, un maglione a rombi e un bomber in pelle dal fit oversize, più una borsa a spalla dal design essenziale.

Il risultato è un outfit super cozy (e en pendant con i colori dell’autunno) che è anche semplicissimo da copiare: ecco i capi e gli accessori per ricrearlo in 3,2,1…get the look!

Come indossare jeans e mocassini (come Katie Holmes a New York)

SANDRO Bomber oversize in pelle marrone

Credits: it.sandro-paris.com

DIXIE Maglione smanicato con i rombi

Credits: dixiefashion.com

TOMMY HILFIGER Jeans a gamba larga e vita alta dal lavaggio scuro

Credits: tommy.com

ZARA Mocassini in pelle color cioccolato

Credits: zara.com

TOTEME Borsa a spalla in pelle nera

Credits: mytheresa.com

Foto: GettyImage