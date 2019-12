Scegliamo un abito modello blazer per fare tombola ai party natalizi!

È ladylike ma ha un che di boss woman irresistibile: parliamo del blazer dress, l’unico modello di abito che combina il meglio dal guardaroba maschile e quello femminile.

Le spalle costruite e i bottoni sono i dettagli che danno un effetto couture mentre la scollatura, le gambe scoperte e l’interrogativo "cosa ci sarà sotto?", lo rendono sensuale, da capogiro!

Dopo essere stato il modello rivelazione del 2018/19, il tuxedo dress continua a riscontrare un successo planetario, grazie anche ai migliori brand che ne hanno proposto la propria versione.

Sceglietelo nero per il massimo sex appeal o colorato per sdrammatizzarlo, sarete eleganti e originali in entrambe le varianti!

Grazia.it ha scelto le proposte più belle di abito modello blazer con cui non potrete sbagliare!

(Credits: Imperial)

L'abito tuxedo di Imperial è perfetto per le feste grazie al finish glitterato color melanzana. #ShinyBlazerDress

(Credits: & Other Stories)

Il brand & Other Stories propone capi e accessori sempre basici e impeccabili, come questo abito blazer nero con cintura in vita. #BeltedBlazerDress

(Credits: Net-a-Porter)

Balmain ha proposto tanti blazer dress in paillette, tweed e colorati. Il dettaglio in più? I bottoni gold of course! #RedBlazerDress

(Credits: Blazé Milano)

Print leopardato, frange e cintura per l'abito blazer a portafoglio di Blazé Milano. #AnimalierBlazerDress

(Credits: Matches Fashion)

Il check grigio "serioso" dell'abito/giacca di Tibi è stravolto dalle proporzioni mini. #CheckBlazerDress

(Credits: Elisabetta Franchi)

La proposta di Elisabetta Franchi è in nero con bottoni doppio petto oro e frange sulla gonna. #FringeBlazerDress

(Credits: Reformation)

Il brand ecosostenibile Reformation ci suggerisce un blazer dress essenziale in nero con taglio uomo. #EcoBlazerDress

(Credits: Zalando)

Sull'e-commerce Zalando troverete questo bell'abito tuxedo in grigio chiaro di 4th & Reckless. #GreyBlazerDress

(Credits: Mango)

Iper classica e portabile anche di giorno, la proposta di Mango è fantastica e costa solo €40! #DayAndNight

(Credits: Pinko)

Il blazer dress di Pinko è in rosa fucsia, uno dei colori moda più amati di questa stagione. #FucsiaBlazerDress

(Credits: Jacquemus)

Giochi di proporzioni e drappeggi per il brand Jacquemus. #DrapedBlazerDress

(Credits: Fleur Du Mal)

Un po' blazer, un po' vestaglia, l'abito giacca di Fleur Du Mal è in un rosso molto natalizio. #ChristmasBlazerDress

(Credits: Wolf & Badgner)

Il modello proposto da Efimero non ha bottoni frontali ed è un incontro tra un wrap dress (ovvero un abito a portafoglio) e un tuxedo dress. #BurgundyBlazerDress

(Credits: Alessandra Rich)

Bottoni gioiello e tessuto tweed per il mini abito black di Alessandra Rich. #TweedBlazerDress