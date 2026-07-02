Volete concedervi un paio di sfizi fashion approfittando dei saldi estivi? Abbiamo scovato per voi da H&M delle "chicche" da non lasciarsi scappare...

Mancano una manciata di giorni all'inizio ufficiale dei saldi estivi e la caccia all'affare perfetto si sposta sull'e-commerce di H&M. La strategia da attuare? Scovare dei pezzi passe-partout da mixare con vibrazioni boho-chic e tocchi vacanzieri. Il tutto, ovviamente, con un occhio di riguardo al budget.

Il focus di questa estate si gioca tantissimo sui toni della terra e sui tagli sartoriali. A dominare la selezione ci sono i pantaloni beige manlike a vita alta con le pinces, da abbinare alla classica camicia azzurra a righe per un look da giorno dall' eleganza disinvolta.

Sulla stessa scia troviamo i bermuda color tabacco dal taglio pulito, l'alternativa raffinata ai soliti shorts. Se invece preferite le gonne, quella maxi in satin marrone scivola addosso che è un piacere ed è perfetta per traghettarvi dall'ufficio direttamente all'aperitivo.

Non mancano le opzioni per chi d'estate vive di soli abiti. Il pezzo forte da giorno è l'abito midi in lino rosso fuoco, reso iper-femminile dal corpino arricciato che si adatta alla silhouette. Per chi cerca un'aria più romantica e rilassata, c’è la blusa color rosa antico, mossa da ruches e maniche ampie e leggere.

La sera, invece, si accende di tonalità intense, come il color cioccolato del minidress asimmetrico con drappeggi strategici: il perfetto mix tra sensualità e minimalismo.

Capitolo accessori, fondamentali per completare l'outfit. Dai sandali infradito con tacco midi, un vero must dell'estate 2026, alla tracolla nera vintage inspired, fino agli orecchini crochet a forma di stella marina che fanno subito estate. La selezione è servita! Non vi resta che scegliere i vostri preferiti e acquistarli prima che vadano sold out!

H&M: 10 capi e accessori da non farsi scappare con i saldi!

Camicia a righe, H&M

Maxi gonna satin, H&M

Sandali infradito, H&M

Blusa con volant, H&M

Bermuda sartoriali, H&M

Borsa a spalla, H&M

Minidress drappeggiato, H&M

Pantaloni beige a vita alta con pinces, H&M

Orecchini effetto uncinetto, H&M

Abito midi in lino rosso, H&M

Credits: 2.hm.com