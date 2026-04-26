"Non comprerò altri abiti da cerimonia oltre a questo, promesso!". Il satin dress è IL vestito perfetto da indossare ora e per tutta la wedding season!

foto di Silvia Marzucchi Silvia Marzucchi foto di Simona Rottondi Simona Rottondi
00_DESKTOP_abiti_satin02_MOBILE_abiti_satin
Risolvono look eleganti ma non solo: basta indossarli per capire la grammatica glamour dei satin dresses

Tessuti che scivolano sulla pelle con un sensuale quanto delicato fruscio, lasciando libere le forme e valorizzando ogni silhouette. È questa la magia degli abiti in satin eleganti e super chic della Primavera Estate 2026. Leggeri e luminosi, sono capi studiati per accarezzare il corpo con estremo rispetto, in un gioco di "educata" quanto furba ridefinizione di linee e confini.

Gli abiti in raso si confermano i protagonisti indiscussi del guardaroba femminile: pezzi versatili che, all'occorrenza, sanno abbandonare il rigore formale per farsi più disinvolti. Il segreto è tutto nello styling, capace di far dimenticare la rigidità di molti look da cerimonia: i satin dresses rompono gli schemi, adattandosi perfettamente a ogni fisicità e occasione.

Nelle nuove collezioni moda, la varietà di modelli risponde a ogni esigenza di stile, rendendo questi capi gli abiti da cerimonia in satin più desiderati della stagione. Mini abiti in raso, ideali per chi vuole osare, puntano su gonne corte e giochi di drappeggi strategici sul décolleté. Abiti lunghi in satin: veri evergreen da red carpet, incantano con spalle scoperte e sofisticati scolli all'americana. Slip dress (o abiti sottoveste): immancabili i modelli che richiamano il design della lingerie, arricchiti da dettagli in pizzo. Qui, il consiglio di stile nelle occasioni più formali, è di indossarli con stole leggere o giacche strutturate; mentre con una t-shirt come daily dress, in look urbani in perfetto mood anni '90.

E continuando a cavalcare l'onda del “new minimalism” sempre d'ispirazione ninties e super trend 2026, troviamo gli smanicati midi in satin, raso o viscosa in tonalità monocromo. Colori accessi e vitaminici ma anche nuances più delicate fino al marrone, il nuovo neutro nella moda 2026. Ma in questo fluire di tessuti più o meno preziosi, c'è spazio anche per abitini più architettonici. Piccoli gioielli strutturati, colorati e girly.

Fai scivolare nel “carrello”, uno di questi abiti in satin primavera estate 2026!

abito-satin-mango

MANGO

Credits: mango.com

abito_sessun

SESSÙN

Credits: sessun.com

abito-doen-MARCELLE_DRESS_-_DEEP_AQUAMARINE

DÔEN

Credits: shopdoen.com

abito_satinato-destree

DESTREE

Credits: destree.com

abito-kimono-ottodame

OTTO D'AME

Credits: ottodame.it

abito-ligerie-satin-h-m

H&M

Credits: hm.com

abito-midi-raso-&-other-stories

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

abito-midi-raso-effetto-satin-cos

COS

Credits: cos.com

abito-satin-guess

GUESS

Credits: guess.eu

abito-satin-massimo-dutti

MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

abito-satin-max-and-co

MAX&CO

Credits: maxandco.com

abito-scollo-americana-satin-stefanel

STEFANEL

Credits: stefanel.com

abito-satin-max-mara

MAX MARA

Credits: maxmara.com

abito-self-portrait

SELF PORTRAIT

Credits: self-portrait.com

livianaconti-abito-satin

LIVIANA CONTI

Credits: livianaconti.com

mini-abito-satin-zara

ZARA

Credits: zara.com

rouje-abito-slipper

ROUJE

Credits: rouje.com

twinset-abito-satin

TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

 

© Riproduzione riservata

abiti da cerimonialook primaveraprimavera estate 2026

  • IN ARRIVO

  • Le ragazze cool indossano la giacca di jeans! E questi sono i 6 look da cui farsi ispirare questa primavera!  

  • Look da cerimonia cercasi? Basta con i soliti abiti: 9 outfit diversi dal solito a cui ispirarsi

  • Il gatto ti dorme sulla testa: i veterinari spiegano cosa rivela davvero sul suo equilibrio emotivo

  • Io mi ci trasferirei subito: la Norvegia è davvero il "place to be" (si lavora meno e si guadagna di più, oltre il doppio rispetto agli stipendi in Italia!)