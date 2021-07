I vestiti must have di stagione da accaparrarsi approfittando dei saldi estivi? Abbiamo preparato una selezione che vi lascerà a bocca aperta!

Tempo di saldi estivi (e di tanto shopping a prezzi decisamente più abbordabili!). Ma per fare acquisti mirati e non comprare a caso, occorre prima di tutto preparare un piano d'azione ben strutturato.

Parlando di vestiti, ad esempio (alias una delle categorie più desiderate in assoluto), bisogna fare un bel distinguo tra i modelli che compreremmo solo sulla scia dell'entusiasmo ma che poi - diciamocelo chiaro e tondo- indosseremmo al massimo una volta, e quelli che invece potremmo effettivamente sfruttare di più e in tante occasioni diverse.

Per questo nei nostri consigli per gli acquisti troverete una selezione di abiti midi, corti e lunghi, funzionali e versatili (e ovviamente anche super cute) ma nulla di eccessivamente modaiolo/poco mettibile. Alcuni certo sono più seasonal e legati ai trend di stagione, altri sono degli evergreen (e infatti vi torneranno utili anche in autunno) che non possono davvero mancare in un guardaroba degno di nota. Che cosa aspettate a mettere i vostri preferiti nel carrello? Ricordatevi sempre che chi prima arriva...

Abito a fiorellini con spalline scese H&M

Credits: hm.com

Abito midi in popeline con cintura TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Chemisier a righe TOMMY HILFIGER

Credits: it.tommy.com

Scuba dress blu COS

Credits: cosstores.com

Abito a sottoveste L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

Minidress rosa con fiocco bon ton REDValentino

Credits: redvalentino.com

Abito in lino OYSHO

Credits: oysho.com

Abito midi con cintura in vita MARELLA

Credits: it.marella.com

Minidress con ruches ZARA

Credits: zara.com

Minidress a fiori & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Abito giallo a balze BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Abito lungo con corpino a monospalla e gonna a balze AMOTEA

Credits: amotea.com

Minidress a quadretti Vichy GUESS

Credits: guess.eu

Abito lingerie UOMAN

Credits: uoman.it

Abito a ruota stampa etnica IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com

Longdress in chiffon color pesca KOCCA

Credits: kocca.it

Abito in pizzo ricamato MES DEMOISELLES PARIS

Credits: mesdemoisellesparis.com