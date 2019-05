Tutte pazze per i Prairie dress! I modelli perfetti per un look da "La casa nella Prateria"!

Si chiamano “Prairie dress”, ma non lasciatevi confondere dal nome perché altro non sono che quei romanticissimi abiti dalle stampe fiorate e il gusto retrò che sicuramente avrete già visto addosso a influencer e celeb almeno un migliaio di volte.

Contraddistinti da maniche a sbuffo, gonna a campana, ruches, ricami e delicate fantasie micro floreali, i Prairie dress già da qualche mese campeggiano tra le tendenze più amate della primavera-estate 2019 e hanno tutte le carte in regola per diventare i nostri best friends per tutta la stagione.









Cortissimi, al ginocchio o lunghi fino ai piedi; in lino, cotone, seta o pizzo sangallo; dalle stampe floreali o dalle raffinate tinte pastello: l’offerta di proposte firmate dalle grandi griffe per quest’estate è ampia e variegata e una cosa è certa, questi abitini freschi e leggeri, in perfetto stile “casa nella prateria”, ci accompagneranno per tutta la stagione.

Che siano per una vacanza in barca a vela o un afoso pomeriggio di commissioni in giro per la città, almeno uno bisognerebbe averlo ed è per questo che abbiamo selezionato per voi alcuni tra i modelli più romantici che si trovano in giro, sia sugli scaffali dei negozi che sulle pagine dei principali e-shop.

Non vi resta che scoprirli!

SLEEPER Prairie dress a stampa floreale in lino

Credits: the-sleeper.com









LISA MARIE FERNANDEZ Prairie dress a righe con cintura in vita

Credits: modaoperandi.com













CULT GAIA Prairie dress midi con bottoni e spalle scoperte

Credits: modaoperandi.com









LOVESHACKFANCY Prairie dress in lino a stampa floreale

Credits: mytheresa.com









FAITHFULL THE BRAND Mini dress a stampa micro floreale con maniche a sbuffo

Credits: modaoperandi.com









ALESSANDRA RICH Abito a stampa floreale in seta

Credits: mytheresa.com









JOHANNA ORTIZ Midi dress a fiori in cotone sangallo e ricami

Credits: mytheresa.com









BROCK COLLECTION Maxi dress a stampa micro floreale

Credits: netaporter.com









DOEN Prairie dress lungo a fiori

Credits: netaporter.com





RIXO Midi dress in cotone dalla fantasia micro floreale

Credits: modaoperandi.com









BORGO DE NOR Maxi dress in seta a stampa floreale

Credits: modaoperandi.com













Prairie dress midi in cotone a stampa floreale

Credits: modaoperandi.com









M.I.H. JEANS Prairie dress rosso in cotone a fiori

Credits: netaporter.com





SILVIA TCHERASSI Abito midi in lino con dettaglio floreale

Credits: modaoperandi.com