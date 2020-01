Gli abiti delle nuove collezioni moda da non perdere? Eccone 10 che amerete alla follia.

L'anno è appena iniziato (e l'inverno è ancora lungo, ahinoi) ma non è mai troppo presto per iniziare a pensare alla primavera.

Anche perchè le nuove collezioni sono già lì a tentarci dalle vetrine delle boutique o sui nostri shop online preferiti. E il rischio che i vestiti più cool vadano presto sold-out è sempre dietro l'angolo. Lo sapete, vero?

Ma quali sono le tendenze in fatto di abiti per la primavera estate 2020?

Parlando di stampe tornano a conquistarci i pois, l'animalier e naturalmente le fantasie floreali più romantiche, mentre a proposito di texture si spazia dallo chiffon alla maglia lavorata fino al tulle per le occasioni speciali.

I colori da scegliere per andare sul sicuro? Oltre alle classiche tinte pastello tenui e femminili e l'immancabile nero, passe-partout in ogni stagione, la palette di blu e viola non potrà proprio mancare nel vostro guardaroba primaverile.

Abbiamo selezionato 10 abiti della spring summer da non lasciarsi scappare: midi, lunghi o mini, la scelta sta a voi!

Abito midi a pois H&M

Credits: hm.com

Abito asimmetrico con fiocco MARNI

Credits: net-a-porter.com

Abito in maglia al ginocchio FALCONERI

Credits: it.falconeri.com

Abito in tulle MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Abito lingerie stampa animalier ZARA

Credits: zara.com

Abito lilla con drappeggio & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Minidress con bottoni gioiello MARC JACOBS

Credits: mytheresa.com

Abito corto in chiffon a fiori NEEDLE & THREAD

Credits: net-a-porter.com

Abito chemisier TIBI

Credits: net-a-porter.com

Abito di paillettes ATELIER EMÉ

Credits: atelier-eme.it

In cover immagini del lookbook di H&M, Zara, & Other Stories e Max&Co.

Courtesy of Press Office