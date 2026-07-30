Se siete alla ricerca di una borsa minimalista ma molto chic, questo modello firmato Calvin Klein è quello che dovreste subito mettere nel "carrello" (soprattutto ora che è in saldo)!

Molti di noi l'hanno scoperta (o riscoperta) in questi mesi, complice la serie tv prodotta da Ryan Murphy, "Love Story" su Disney Plus, ma Carolyn Bessette, al di là della sua travagliata (e purtroppo tragica) storia d'amore con John Kennedy J., è stata senza dubbio una delle icone di stile più rappresentative degli anni 90.



Se pensiamo infatti a un'estetica da "clean girl" (decenni prima da quella approdata sui social con Hailey Bieber & Co. ), fatta di capi minimal chic come camicie bianche, gonne midi a matita, jeans a sigaretta, top halter e capispalla sartoriali, allora le immagini di Carolyn Bessette di quegli anni sono tra le prime cose che ci vengono in mente (e che Google Images potrebbe proporci!).



Senza contare che, prima di diventare Mrs Kennedy Jr., Bessette aveva lavorato come publicist di Calvin Klein, trai marchi cult per eccellenza degli anni 90: una simbiosi perfetta che ha legato a lungo il nome di quella che poi sarebbe diventata la moglie di John John al brand americano, simbolo di minimalismo e sensualità cool.



E se oggi viviamo in pieno "revamp" degli anni 90, cosa avrebbe dette Bessette della rivincita delle borse a spalla, modello diventato super di tendenza, tanto da spodestare (o quasi), le amate tracolle ?

Di certo le bag a spalla sono un compromesso più che vantaggioso per chi desidera praticità e stile: se scelte in dimensioni midi (e non troppo piccole), sono le alleate di stile perfette per look eay chic da indossare dal mattino alla sera, per l'ufficio come per l'aperitivo con le amiche.



E guardando proprio tar le proposte di collezione di Calvin Klein, brand amatissimo da Carolyn, ecco che la scelta si va ampia e invitante. Noi abbiamo selezionato un modello in particolare, finito dritto dritto nelle nostre personali wishlist! Si tratta di un modello con ampi manici e forma allungata con bordi leggermente arrotondati in similpelle.





Una borsa pratica grazie alle dimensioni compatte ma non troppo, perfetta per portare con sé l'indispensabile per la giornata ma dare un tocco posh al look senza eccessi. Una sintesi perfetta di eleganza e funzionalità.

La nostra scelta è ricaduta sulla versione bianca, super versatile e ideale per abbinamenti diversi, un'alternativa al classico nero, e, dettaglio che non guasta, in saldo al 50 % (74 euro anziché 149,90!)





Insomma, se siete alla ricerca di una bella borsa da giorno, elegante ma minimal (a un prezzo davvero "pop") la scelta è presto fatta, no?



