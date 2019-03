Dai modelli più casual, perfetti per il giorno, a quelli più eleganti, da sfruttare di sera e per le cerimonie: una selezione di abiti midi di cui vi innamorerete a prima vista!



I mini dress lasciano completamente scoperte le gambe e non si possono indossare in tutte le occasioni, quelli maxi sono super femminili ma alcuni modelli possono rivelarsi troppo impegnativi: su cosa investire allora questa primavera-estate?

Facilissimo! Sugli abiti midi, quei modelli che si fermano appena sotto al ginocchio o più giù, a metà polpaccio, che si confermano i più versatili in assoluto!

Must have irrinunciabile della stagione, gli abiti midi non possono mancare nel guardaroba più cool e basta adocchiare i modelli giusti per sfruttarli davvero in ogni momento della giornata: dall’ufficio al tempo libero, dalle serate informali con gli amici alle cerimonie più eleganti.





I chemisier, a righe, fiori e pois, sono il perfetto passepartout in quei giorni in cui si sta tutto il giorno fuori casa e si passa direttamente dalla scrivania all’aperitivo senza avere la possibilità di cambiarsi. Stesso discorso per i wrap dress: gli abiti midi a portafoglio dai colori vivaci o i modelli in cotone bianco con ricami colorati, spalline sottili o maniche a sbuffo sono perfetti sia con sneakers e scarpe flat che con calzature più femminili.

Per la sera invece via libera ad abiti midi in seta e satin, dai riflessi metallizzati, in tulle, modelli con balze, ruches e volant o quelli completamente tempestati di paillettes…ci si può davvero sbizzarrire!

Se vi abbiamo convinto a scommettere sugli abiti midi, ecco alcuni trai modelli più trendy da puntare durante la prossima sessione di shopping!





GANNI Abito midi a pois con le balze

Credits: mytheresa.com





MARYSIA Abito midi in cotone con le spalline sottili

Credits: netaporter.com





ISABEL MARANT Abito midi in cotone con ricami e ruches

Credits: mytheresa.com





ERDEM Vestito chemisier a stampa floreale

Credits: netaporter.com





SEE BY CHLOE’ Abito bianco midi in viscosa e seta

Credits: mytheresa.com





LISA MARIE FERNANDEZ Abito midi a righe con maniche a sbuffo

Credits: mytheresa.com









ZARA Vestito bianco a maniche corte con i bottoni

Credits: zara.com









RED VALENTINO Abito midi in tulle blu

Credits: netaporter.com





VINCE Slip dress in satin dai riflessi metallizzati

Credits: netaporter.com





MAX&CO. Abito midi fucsia con gonna a ruota

Credits: it.maxand.com





MANILA GRACE Abito midi asimmetrico con scollo incrociato

Credits: manilagrace.com





PROENZA SCHOULER Abito midi bianco con righe orizzontali colorate

Credits: netaporter.com









BAUM UND PFERDGARTEN Abito midi leggero a fantasia floreale

Credits: zalando.it





PRADA Abito midi in organza tempestato di paillettes

Credits: mytheresa.com





TIBI Abito midi a portafoglio con fiocco in vita

Credits: netaporter.com





PIAZZA SEMPIONE Chemisier a righe a maniche corte

Credits: piazzasempione.com