Cercate un abito fresco e cool per l'estate? Ve ne suggeriamo 10! Scoprite con noi i modelli midi, mini o maxi firmati Mango da acquistare al volo

La collezione di abiti proposti da Mango per l'estate 2021 mette d'accordo praticamente tutte!

Chi sogna di indossare un maxi dress nell'iconica stampa tie-dye o in cotone sangallo a balze per sentirsi già al mare.

Chi, dopo un lungo inverno e una primavera in cui il maltempo l'ha fatta da padrone, adesso non vede l'ora di mettere finalmente in mostra le gambe con un abitino corto in lino fresco e cool.

Ma anche chi ha scelto gli abiti midi come divisa fashion d'elezione e non resiste davanti al loro charme senza tempo: a fiori, a pois, con dettagli cut-out, con scollo asimmetrico.

A chemisier, ossia IL modello pratico e versatile per eccellenza, perfetto per tutti i giorni. Oppure a sottoveste in satin, ideale una serata speciale (ma non dimenticatevi che, sdrammatizzato a dovere con un bel paio di sneakers o una ciabattina flat, può diventare tranquillamente una mise daily super glam).

Per aiutarvi a scegliere abbiamo selezionato i nostri 10 abiti preferiti della summer collection di Mango, inclusi due modelli, uno corto e uno lungo, dell'esclusiva capsule Chufy x Mango disegnata da Sofia Sanchez de Betak. Lasciatevi tentare!

Abito midi stampa tie-dye MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito a balze in sangallo MANGO

Credits: shop.mango.com

Minidress botanical print MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito a chemisier stampa catene MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito con drappeggio e scollo incrociato MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito a fiori con spalline sottili MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito corto con ruches della collezione CHUFY X MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito corto con bottoncini MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito midi a pois con cintura in vita MANGO

Credits: shop.mango.com

Longdress a fiori della collezione CHUFY X MANGO

Credits: shop.mango.com