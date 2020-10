View this post on Instagram

Having a conversation with Mother Nature barefoot in the grass. I’m trying to serve you a little bit of poetry. Living in the romantic and nature inspired @johannaortizofficial x @hm collection. Sono contenta di poter finalmente condividere con voi questa foto. Ho voluto aspettare a pubblicarla, scattata quasi due mesi fa prima della quarantena, per via della della difficile situazione che stiamo affrontando. Ricordo che mi sentivo così bene in questo confortevole vestito #JohannaOrtizXhm e inconsapevole come tutti di ciò che avremo vissuto da lì a poco. Con questa nuova ripresa, mi auguro di tornare piano piano a godermi, con tutte le precauzioni possibili, le giornate soleggiate. Mi immagino nuovamente indossare questo bellissimo vestito, che troverete da lunedì nei negozi, e fare passeggiate piacevoli lasciandoci alle spalle questo triste periodo. — Shot by: @capturetheplaces