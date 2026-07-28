Cropped o più lungo, con bottoni a contrasto o con elementi che catturano l'attenzione, il gilet è il capo jolly che in estate dà il meglio di sé.

Ci sono capi che rimandano a un primo sguardo a un certo tipo di estetica e, negli ultimi anni, ce n'è uno che incarna alla perfezione quel mix di stile elegante - un po' "quite luxury" - ma senza troppo stress. Della serie, mi alzo e dall'armadio prendo due capi e mi sento perfetta! Stiamo parlando di lui, Sua Maestà il gilet, che un po' ovunque ruba la scena nel nostro guardaroba estivo a top, canotte e persino alla vecchia cara camicia!

Sarà perché arriva direttamente dal dress code maschile più formale e si porta dietro quell'aura "powerful" ma basta prendere un paio di pantaloni in lino e un gilet con bottoni al posto della solita tee o del top e ci sentiamo pronte ad affrontare le cade giornate estive con quel tocco posh che non guasta!

Le varianti sono tantissime, da quelle in lino sostenuto a tessuti più leggeri e persino in denim, ma quel che è certo è che il gilet accontenterà tutte! Le nostre preferite? I modelli un po' più lunghi, perfetti da portare anche su impalpabili gonne in satin per look daily & night, oppure quelli con scollo incrociato che danno un tocco super chic anche all'abbinamento più basic e, perché no, come capo su cui costruire un look da cerimonia originale!

E ancora quelli in lino chiaro, magari con un leggero effetto gessato, ideali anche con un semplice paio di jeans! Oppure "rimanendo in tema", i gilet in denim, "freschi" e con un tocco "vacanziero" che in queste giornate calde non guasta davvero!

Il fashion trick da provare? Se temete un'effetto troppo "austero", legate un foulard stampato in vita: renderà il tutto più femminile e spensierato!

Se siete alla ricerca del gilet perfetto, non perdetevi la nostra selezione di modelli estivi eleganti da sfoggiare da qui fino a fine settembre!

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