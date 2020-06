Freschi e romantici, gli abiti goffrati (sì, quei modelli con arricciature sul corpetto) quest'estate andranno letteralmente a ruba: ecco le versioni da non lasciarsi scappare!

Con quell'aria romantica e un po' rétro, non può che essere amore a prima vista! Parliamo degli abiti "goffrati", ossia quelli con il corpetto arricciato (ma le arricciature possono essere presenti anche in altri punti del vestito, come le maniche o la parte inferiore). Sono proprio loro, gli shirred dresses, i protagonisti indiscussi dell'estate in arrivo.

Merito di alcune qualità che, specialmente nella bella stagione, apprezziamo particolarmente. Quali? Innanzitutto sono freschi, femminili e chic. E poi hanno in dote anche un'estrema versatilità che li rende perfetti praticamente H24. Ah, dimenticavamo un altro dettaglio non da poco: sono bellissimi!!!

Da Reformation a Zara, passando per H&M, Mango e Faithfull The Brand, sono tanti i marchi che hanno proposto nelle loro collezioni estive gli abiti arricciati declinati su colori brillanti e fantasie irresistibili: a fiori, a pois, a quadretti. Insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pronte a scegliere il vostro?

REFORMATION

Credits: thereformation.com

ZARA

Credits: zara.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

FAITHFULL THE BRAND

Credits: net-a-porter.com

CLOE CASSANDRO

Credits: net-a-porter.com

H&M

Credits: hm.com

TORY BURCH

Credits: net-a-porter.com

DÔEN

Credits: net-a-porter.com

MANGO

Credits: shop.mango.com

MARYSIA

Credits: net-a-porter.com

THE VAMPIRE'S WIFE

Credits: net-a-porter.com

MOLLY GODDARD

Credits: net-a-porter.com

GANNI

Credits: net-a-porter.com