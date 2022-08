L’estate 2022 ha riportato in auge fra le tendenze stagionali quella degli abiti relaxed, minimali nelle forme e super confortevoli.

Dopo un inverno all’insegna dei colori bold e dell’estetica Y2K, l’estate ha portato con sé anche un tocco di inequivocabile minimalismo, in particolar modo con una tendenza che è diventata una vera protagonista di stagione: quella dei "relaxed dress", ovvero gli abiti dalle silhouette easy e comode.

Realizzati in lino e in cotone, vantano forme ampie, che non segnano il corpo ma anzi, lo avvolgono delicatamente, gonne lunghe o midi e nuances delicate e a tinta unita.



Grazie a influencer come Monikh, Cecilie e Amalie Moosgaard Nielsen e altre Pinterest icons, i vestiti dai tagli dritti ed essenziali - che diciamolo, tornano sempre un po’ nelle belle stagioni, ma questa volta sono diventati un maxi trend - fanno la loro ricomparsa come capi essentials su cui puntare per qualsiasi occasione.



Di giorno per una passeggiata in città proteggendosi dal caldo grazie ai loro tessuti freschi e traspiranti, all’aperitivo al tramonto in spiaggia o by night impreziositi da accessori ad hoc, i relaxed dresses vi salveranno da qualsiasi emergenza fashion dell’ultimo minuto.



La nostra shopping selection vi sta aspettando con tutti i consigli per gli acquisti da non lasciarsi scappare!



Abito in cotone con scollo a V H&M

Credits: hm.com

Vestito lungo MASSIMO DUTTI su Zalando

Credits: zalando.it

Vestito blu scollo a V COS

Credits: cos.com

Vestito lungo ALESSIA SANTI

Credits: alessiasanti.com

Vestito caffettano misto lino maniche corte UNIQLO

Credits: uniqlo.com

Abito maxi & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Vestito estivo azzurro MANGO su Zalando

Credits: zalando.it

Abito midi Soffio in lino NANUSHKA su Mytheresa

Credits: mytheresa.com

Vestito estivo OYSHO su Zalando

Credits: zalando.it

Vestito in cotone RESERVED

Credits: reserved.com

Vestito midi con pieghe SISLEY

Credits: sisley.com

Vestito lungo smanicato UNITED COLORS OF BENETTON

Credits: benetton.com

Abito stampato PENCE 1979

Courtesy of Press Office

Abito a trapezio realizzato in tessuto elasticizzato jersey Sensitive®, leggerissimo, traspirante, antipiega e ideale per viaggiare, ALPHATAURI

Credits: alphatauri.com

Abito BLAUER USA

Credits: Courtesy of Press Office