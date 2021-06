Tranquille, trovare vestiti belli belli per l'estate senza spendere un capitale non è una "mission impossible". Ecco una selezione di modelli per tutti i gusti (e per tutte le tasche) che faranno al caso vostro!

D'estate - sarà per via del caldo o per il maggior numero di "occasioni mondane" che ci si presentano - abbiamo voglia di cambiarci d'abito più frequentemente, questo è innegabile.

Quest'anno ancor di più visto che la bella stagione coincide proprio con le tante attese riaperture e con il ritorno a una vita sociale più "normale", dopo lunghi mesi di restrizioni.

Vien da sé che avere a disposizione nell'armadio tanti vestitini freschi e cool da sfoggiare è un'esigenza imprescindibile. Ma come fare senza pesare troppo sul budget mensile? Tranquille, le proposte belle e low cost non mancano di certo. Anzi, a dirla tutta, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Per aiutarvi nell'ardua impresa abbiamo preparato una selezione con tanti modelli perfettamente in linea con i trend del momento e con una caratteristica che li rende ancor più appetibili ai nostri occhi: costano infatti tutti meno di 100 euro!

Dal midi dress a quadretti Vichy dal fascino rétro, al raffinato abito in satin verde petrolio perfetto nelle serate estive più glamour. Dal modello mini con limoni stampati per un'iniezione istantanea di buonumore, alla versione maxi in cotone a balze che vi salverà il look in tante occasioni diverse. Pronte a collezionarli tutti?

Midi dress a quadretti ZARA (49,95 euro)

Credits: zara.com

Abito in satin verde petrolio OYSHO (49,99 euro)

Credits: oysho.com

Minidress stampa limone DESIGUAL (99,95 euro)

Credits: desigual.com

Abito in cotone bianco con drappeggi COS (89 euro)

Credits: cosstores.com

Maxi dress in cotone a balze & OTHER STORIES (99 euro)

Credits: stories.com

Abito corto con corpino arricciato IMPERIAL (94 euro)

Credits: imperialfashion.com

Abito chemisier DIXIE (99 euro)

Credits: dixiefashion.com

Wrap dress a pois PRIMARK (18 euro)

Credits: primark.com

Abito stampa paisley con ruches in vita PLEASE (97 euro)

Credits: pleasefashion.com

Abito con fiocco asimmetrico KOCCA (95 euro)

Credits: kocca.it

Abito midi plissè MOTIVI (89 euro)

Credits: motivi.com

Minidress a fiori con ruches H&m (24,99 euro)

Credits: hm.com

Abito lungo MANGO (59,99 euro)

Credits: shop.mango.com