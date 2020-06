Fare shopping senza sentirsi in colpa è possibile grazie alla nostra selezione più bella di abiti sotto gli €80!

L’estate è finalmente arrivata e con essa una pazza voglia di un guardaroba nuovo, estivo e colorato, tutto da sfoggiare!

Ma se per i saldi estivi però bisogna ancora aspettare un po’, ci sono proposte bellissime e a prezzi accessibili da comprare subito, prima che vadano in sold out!

Grazia.it ha selezionato per voi 10 bellissimi abiti, i capi protagonisti indiscussi di ogni summer outfit, a alla portata di tutte le tasche perché sotto i soli €80!

Preparatevi perché tutti i vestiti della nostra selezione sono trendy, di grande qualità e soprattutto, hanno un appeal molto più expensive.

Che ne dite di fare holiday shopping senza sensi di colpa?





(Credits: Stradivarius)

Da Stradivarius troverete a soli €39,99 un modello must have: l'abito blazer. Qui in nero con cinturina in vita. #BlazerDress

(Credits: Zalando)

Su Zalando trovate lo scintillante brand Club L, che realizza abiti da occasione a prezzi imbattibili. Come questo gold a soli €56,45! #SequinDress

(Credits: & Other Stories)

Lo slip dress color menta con spacco laterale è reso particolare e ancora più Nineties dalle spalline arricciate. Brand? & Other Stories a €53! #SlipDress



(Credits: Oysho)

Se pensate che il brand spagnolo Oysho faccia solo completi sportivi, loungewear e intimo vi sbagliate di grosso! In collezione troverete tanti abiti bellissimi e affordable come questo in seta lilla a €49,99, perfetto per giorno e sera! #SilkDress

(Credits: Mango)

Sofisticato ma dall'allure "bucolico", l'abito monospalla di Mango ci piace da morire anche perché può essere nostro a €59,99! #FloralDress





(Credits: Zara)

Carico di colore e dai maxi volumi, l'abito di Zara ha ricami in sangallo bianchi a contrasto e ruches. Prezzo: €49,95. #LaceDress





(Credits: Imperial)

Un po' camicia rubata a lui, un po' girlie, la proposta di Imperial ha un prezzo di €76 ed è super cute! #ShirtDress





(Credits: H&M)

L'abito in cotone color baby pink di H&M ha maxi maniche a sbuffo ma un mini prezzo di €49,99. #PuffSleeve





(Credits: C&A)

L'abito a pois di C&A sembra expensive e costruito ma costa solo €24,90. #PolkaDotDress

(Credits: Topshop)

Questo mini abito sottoveste di Topshop è in un bellissimo color rosa cipria e, incredibile ma vero, ha un prezzo di soli €34. #MiniDress