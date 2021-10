Squadra vincente non si cambia: ecco perchè il mix and match di abiti e stivaletti rimane sempre uno dei più interessanti (specialmente nella stagione fredda)

Tra i sodalizi fashion meglio riusciti, perfettamente consolidati e che mettono d'accordo un po' tutte quello che vede protagonisti abiti e stivaletti è senza dubbio il nostro preferito. Beh, i motivi di questa preferenza sono sotto gli occhi di tutti:

1) Si tratta di un mix femminile, versatile e chic perfetto in tante occasioni diverse, dall'ufficio al tempo libero.

2) É facile e veloce da realizzare (grande vantaggio per poter scongiurare situazioni del tipo "stamattina sono stata più di un'ora imbambolata davanti all'armadio e sono ancora in pigiama perchè non ho trovato nulla da mettermi").

3) Le combinazioni e le varianti possibili sono pressoché infinite e ci consentono di avere sempre un look diverso senza dover acquistare mille capi superflui.

Nel caso queste 3 - ehm, secondo noi validissime - ragioni non bastassero per farvi amare questa combo magica, tranquille, abbiamo anche un piano B: mostrarvi cioè 5 outfit stilosi che potreste realizzare in poche mosse con un abito (midi, maxi o corto che sia) e un paio di stivaletti (con tacco, flat o stringati in base ai vostri gusti personali). Eccoli qui!



Abiti e stivaletti: chemisier stampa check + biker boots

L'outfit perfetto da giorno per una resa grintosa e con quel fascino un po' grunge che quest'anno spopola: vi serve senz'altro un abito a chemisier check print da abbinare agli intramontabili biker boots neri, impreziositi da fibbie e borchie.

Chemisier a quadri H&M e biker boots MAX&CO.

Credits: hm.com, it.maxandco.com

Abiti e stivaletti: knit dress + boots stampa cocco

Un mix decisamente sofisticato e chic: un abito in maglia lavorata che, come già saprete, è uno dei trend più forti delle ultime stagioni fashion e ankle boots stampa cocco. Oltretutto il tacco alto ma grosso rende gli stivaletti più comodi e portabili, quindi semaforo verde anche di giorno.

Abito in maglia LUISA SPAGNOLI e stivaletti con tacco GEOX

Credits: luisaspagnoli.it, geox.com

Abiti e stivaletti: vestito plissé + boots bianchi

Se cercate qualcosa di raffinato e femminile magari per un'occasione speciale, questo outfit farà decisamente al caso vostro: ingredienti indispensabili un abito plissettato color-block giocato sui toni passe-partout dell'avorio, del nero e del caramello, da abbinare a un paio di stivaletti morbidi in nappa panna.

Abito plissé MARINA RINALDI e tronchetti PRIMADONNA COLLECTION

Credits: it.marinarinaldi.com, primadonnacollection.com

Abiti e stivaletti: vestito a fiori + texani in suede

Fiori anche d'inverno? Sì, grazie! Le stampe floreali non vanno in letargo, anzi, ci accompagnano anche per tutta la stagione fredda declinandosi su colori più cupi e soft rispetto alle sgargianti tinte estive. Il modello midi che vi proponiamo oggi va a nozze con un bel paio di western boots, alias gli stivaletti most wanted dell'autunno 2021. Non ci credete? Dai, guardate come stanno bene insieme!

Abito midi a fiori TORY BURCH e camperos in suede KHAITE

Credits: toryburch.com, mytheresa.com

Abiti e stivaletti: minidress a pois + chunky boots

Oltre ai texani l'altra categoria di stivaletti da avere assolutamente quest'anno sono loro: i chunky boots, sì quelli un po' "bozzi" e con para alta e spessa. Da "ingentilire" un po' indossandoli con un abitino bon ton, proprio come questo modello corto con bottoni gioiello, colletto a contrasto e deliziosi pois stampati. Noi lo adoriamo, e voi?

Abito corto a pois ZARA e chunky boots JEFFREY CAMPBELL

Credits: zara.com, mamaison.shoes