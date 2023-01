State forse sognando un piccolo anticipo della bella stagione in questo lungo inverno? Vi accontentiamo noi con la nostra selezione degli abiti più cool tra le proposte Spring 2023!

Si lo sappiamo, l'inverno è ancora molto lungo, ma perché non spalancare le porte del nostro guardaroba alle nuove tendenze della prossima primavera? Se sbirciate tra le vetrine dei negozi, troverete già una piccola sezione che ci fa sentire quella brezza primaverile a cui proprio non riusciamo a resistere.

Per assecondare questa nostra voglia abbiamo cercato tra le nuove collezioni quei trend che ci faranno perdere la testa. Tra i must have ci sono sicuramente gli abiti, capo che secondo noi esprime al meglio la leggerezza della bella stagione. Questo perché nei mesi più caldi, gli abiti si rivelano al meglio, non essendo coperti da ulteriori strati come blazer, cappotti e cardigan, esprimendo così tutta la loro energia.

In poche parole tutto quello che dovete fare è scegliere l'abito più adatto per voi, mini, midi o maxi, completare il look con qualche accessorio et voilà, il gioco è fatto!

Per non lasciarvi alcun dubbio sui modelli più cool su cui puntare, ecco la nostra selezione con le proposte di abiti più interessanti. Mettetevi comode perché la lista vi farà davvero desiderare l'aria di primavera!





ACNE STUDIOS

Credits: acnestudios.com

ALESSANDRO ENRIQUEZ

Credits: farfetch.com

DOLCE&GABBANA

Credits: dolcegabbana.com

IKA JANE

Credits: Courtesy of Press Office

LORO PIANA

Credits: loropiana.com

MANGO

Credits: mango.com

MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

THE ATTICO

Credits: mytheresa.com

GUCCI

Credits: gucci.com

ART DEALER JOURNAL

Credits: artdealerjournal.com

ALESSANDRA RICH

Credits: mytheresa.com

PENNYBLACK

Credits: pennyblack.com

VERSACE

Credits: versace.com

TORY BURCH

Credits: toryburch.com

MAJE

Credits: maje.com

PATRIZIA PEPE

Credits: patriziapepe.com