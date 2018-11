Pronte per un Dicembre sfavillante? Con gli abiti di paillettes sarete delle perfette "party girls"!

Dicembre è praticamente qui e la vostra agenda è già piena zeppa di impegni e di appuntamenti a cui non potete mancare? A trasformarvi in vere party girls pronte a scintillare durante le feste che precedono il Natale, ma anche a Capodanno (non è mai troppo presto per "studiare" il dress code della serata più glamour dell'anno!), ci pensano loro: gli abiti di paillettes.

Sdoganati in mille occasioni diverse, persino di giorno se stemperati ad hoc, trovano il loro "habitat naturale" proprio tra feste, party e serate speciali.

Dal mini dress di paillettes argento e oro (ma non dimenticatevi che anche il rosso quest'anno è tra le tendenze top da seguire), fino ai vestiti lunghi per chi non ha paura di osare e non vuole passare inosservata, la scelta è davvero infinita. Non mancano poi le soluzioni più soft, giocate sul nero o sul blu notte per una resa super chic, a voi la scelta!

Ecco i nostri modelli preferiti di stagione. Pronte a brillare?









Abito midi con paillettes multicolor & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Black con ricami floreali e inserto in tulle BLUMARINE

Credits: blumarine.com





Longdress con paillettes degradè ATELIER EME

Credits: atelier-eme.it





Con spacco e paillettes gold TEMPERLEY LONDON

Credits: temperleylondon.com





Corto e multicolor EVEN&ODD su ZALANDO

Credits: zalando.it





Argento con drappeggio e scollatura a V H&M

Credits: hm.com





Abito svasato con paillettes rose gold MARELLA

Credits: it.marella.com





Blu navy con gonna plissé MANGO

Credits: shop.mango.com





Midi dress burgundy con fiori ricamati PAPERLACE LONDON

Credits: paperlacelondon.com









Mini dress con dischetti rossi ZARA

Credits: zara.com





Con spalline sottili e paillettes silver PRIMARK

Credits: primark.com