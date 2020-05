I denim dress sono perfetti per tutti i giorni. Eccone 18 modelli da indossare h 24

L’abito di jeans è un capo da amare perché regala non poche soddisfazioni. Originale benché dal retrogusto vintage, casual ma con quel tocco fashion, è un vero e proprio concentrato di pro.

Sarà per questo che dagli anni Sessanta a oggi è rimasto un evergreen della moda, rivelandosi intramontabile per tutte coloro che adorano coniugare la stoffa casual (il jeans, tessuto casual per antonomasia) e design elegante.



Il denim dress infatti mescola il tessuto considerato (ormai a torto) poco raffinato - quello nato per confezionare le divise da lavoro di meccanici e operai - a tagli sartoriali e raffinatissimi di vestiti lunghi, longuette, corti e anche mini.

Dipende tutto dal risultato che si vuole ottenere, le variabili sono infinite: un modello chemisier in jeans dal lavaggio chiaro ha un appeal bonton e romantico; un longdress avvitato con cintura e gonna scampanata vi renderà stylish ed eleganti Q.B.



E il mini abito in denim si rivelerà il capo giusto per un look decisamente "girlie".

Dal tubino in light denim che accarezza dolcemente le forme all’abitino in stile baby doll in jeans bianco, ci sono tante declinazioni del denim dress capaci di trasformare in femme fatale senza comunque togliere quella bella dose di casual. A proposito di femme fatale, la tela jeans che meglio si sposa con l’eleganza seducente delle ladies è quella dal lavaggio scurissimo, preferibilmente nero. Potete scegliere sia un wrap dress sia un abito a impero in jeans noir e sarete sempre impeccabili perché il nero (anche in versione denim) non tradisce mai.

Volete trovare l’abito di jeans che meglio valorizzerà voi e la vostra body shape? Ecco 18 vestiti in denim tutti da scoprire.





7 FOR ALL MANKIND Denim dress dal lavaggio scuro con bottoni a clip e cintura.

CMEO COLLECTIVE Mini abito in jeans nero con chiusura a bottoni, maniche a sbuffo e fiocco.

CO Abito chemisier lungo in jeans dal lavaggio scuro.

GANNI Abito scamiciato in jeans nero dal taglio dritto.

GIVENCHY Abito jeans con bottoni e cintura.

GRLFRND Abito in denim a tubino con spalline e bottoni.

H&M Mini abito in jeans con zip.

JDY Abito in denim biancolonguette con bottoni e maniche lunghe.

LTB Tubino in denim nero con bottoni e spalline.

MANGO Abito mini in denim con bottoni e spalline.

MIA Abito mini in jeans nero.

NANUSHKA Abito in jeans lungo con bottoni, tasche, cintura e maniche lunghe.

OFF-WHITE Abito longuette in jeans dal lavaggio chiaro con maniche corte, bottoni e tasche.

REDVALENTINO Abito in jeans con inserti di diversi colori e lavaggi.

& OTHER STORIES Abito mini modello baby doll in jeans.

TWINSET Wrap dress in jeans fluido con balza.

VILA Abito in denim bianco con maniche corte, bottoni e taschino dal taglio dritto.

ZARA Abito corto in denim leggero con scollo a V e volant.

