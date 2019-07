Se il copricostume non fa per voi, questi 10 abiti sono l'alternativa ideale per look da spiaggia al top

Cercate una mise da spiaggia, magari per l'aperitivo al tramonto o per la passeggiata sul lungomare, che non contempli il classico copricostume?

Nessun problema perchè quest'anno ci sono abiti con tutte le carte in regola per "reggere ampiamente il confronto", con in più il vantaggio di poter essere (ri)utilizzati anche in città.

Che cosa aspettate dunque a scegliere il vostro?

Per semplificarvi la ricerca, abbiamo individuato 10 vestiti super chic, che si prestano alla perfezione anche a questo utilizzo proprio grazie alla loro versatilità.

Dallo chemisier a righe al minidress in crochet multicolor. Dall'abito midi con romantiche ruches a quello a rete che lascia intravedere sotto il vostro bikini preferito.

Senza dimenticare naturalmente gli smanicati con bottoni sul davanti, declinati su fantasie floreali o quadretti Vichy.

Lasciatevi tentare dalle nostre proposte e collezionatele tutte.





Maxi dress a fiori OYSHO

Credits: oysho.com





Vestito a rete con le frange PRIMARK

Credits: primark.com





Chemisier di lino DIXIE

Credits: dixiefashion.com





Minidress stampa Vichy con bottoni MANGO

Credits: shop.mango.com





Abito midi con bottoni e balze sul fondo & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Abito a portafoglio stampa catene ZARA

Credits: zara.com





Maxi chemisier JIL SANDER

Credits: net-a-porter.com





Abito basic in maglia a coste TOPSHOP

Credits: topshop.com





Minidress a fiori H&M

Credits: hm.com





Mini abito in crochet ANNA KOSTUROVA

Credits: mytheresa.com