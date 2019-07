Gli abiti con lo scollo quadrato sono uno dei grandi tormentoni della stagione: ecco su quali modelli investire durante la prossima sessione di shopping.



Sono apparsi così, dal nulla, e in poche settimane sono diventati uno dei pezzi cult dell’estate 2019: se provate a guardarvi intorno noterete che gli abiti con lo scollo quadrato sono praticamente ovunque e stanno davvero vivendo un momento d’oro.

È bastato vederli un paio di volte addosso alle influencer per innamorarcene a prima vista e metterli subito in wishlist e ora gli abiti con lo scollo quadrato occupano addirittura il primo posto nella classifica dei must di stagione più amati dalle fashion victim.





Ci piacciono perché esaltano il décolleté con il giusto garbo, senza apparire volgari; perché sono così versatili da poter essere indossati sia di giorno che di sera, sia con le sneakers che con i tacchi alti; ma soprattutto perché in circolazione si trovano modelli per tutti i gusti!

Quelli in stile “casa nella prateria”, con le maniche a sbuffo, dalle stampe micro floreali, arricchiti da ruches e volant sono sicuramente uno dei pezzi forte della stagione, nonché la scelta ideale per chi ama i look dal gusto retrò; ma non mancano neanche versioni più attuali, con le spalline sottili, a tinta unita o dalle fantasie a righe, quadri e pois.

Se vi abbiamo già convinto e siete pronte a cedere al trend, ecco 15 abiti con lo scollo quadrato che non vedrete l’ora di acquistare!





& OTHER STORIES Mini dress a fiori con scollo quadrato

Credits: stories.com









HEIDI KLEIN Maxi dress in seta con scollo quadrato

Credits: netaporter.com









SELF PORTRAIT Abito midi a pois in pizzo guipure con scollo quadrato

Credits: modaoperandi.com









FAITHFULL THE BRAND Mini dress a stampa floreale con scollo quadrato

Credits: modaoperandi.com













GANNI Abito a stampa check con scollo quadrato

Credits: matchesfashion.com













JOHANNA ORTIZ Maxi dress a stampa floreale con le ruches

Credits: netaporter.com









MISSONI Maxi dress in lino e crochet con lo scollo quadrato

Credits: netaporter.com









MICHAEL MICHAEL KORS Mini dress in denim con i bottoni

Credits: netaporter.com









LISA MARIE FERNANDEZ Abito midi ricamato con scollo quadrato

Credits: matchesfashio.com









ZIMMERMANN Maxi dress a righe con fiocchetti sulle spalline

Credits: netaporter.com









REFORMATION Mini dress stampato con scollo quadrato

Credits: farfetch.com









IMPERIAL Maxi dress rosso a balze

Credits: imperialfashion.com





MANGO Abito a stampa vichy con scollo quadrato

Credits: shop.mango.com





LUISA BECCARIA Maxi dress smanicato con scollo quadrato

Credits: netaporter.com





PROENZA SCHOULER Abito midi nero in cotone con scollo quadrato

Credits: modaoperandi.com