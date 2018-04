Gli chemisier si confermano capo must-have della Primavera-Estate: ecco 16 modelli da acquistare subito!





Se il little black dress è una colonna portante del guardaroba femminile, c’è un altro vestito che merita assolutamente spazio nell’armadio: lo chemisier, l’abito a camicia, fresco e super chic, che si rivela sempre un grande alleato di stile durante la bella stagione.

Che sia per una riunione in ufficio o un pomeriggio di shopping con le amiche, con gli chemisier è impossibile sbagliare! Sono leggeri, estremamente raffinati e non richiedono neanche particolare impegno nello styling: cosa desiderare di più!

Versatili come pochi altri abiti, si abbinano alla perfezione a décolleté e sandali con il tacco, ma si possono tranquillamente indossare anche con sneakers, loafers e altre calzature meno eleganti: gli chemisier sono il classico capo che da solo risolve il look e che si può sfoggiare con nonchalance da mattina a sera.

Dall’intramontabile chemisier bianco, un pezzo passepartout che sta bene praticamente con tutto, agli shirt dress dalle stampe a fiori, a pois o con righe grafiche: ecco una selezione di modelli da indossare questa Primavera-Estate.





VIVETTA Chemisier azzurro con colletto ricamato

Credits: farfetch.com





GIVENCHY Chemisier bianco in fresco cotone

Credits: mytheresa.com





TRUSSARDI Chemisier in viscosa a stampa floreale

Credits: trussardi.com





TED BAKER Chemisier stampato lungo fino al ginocchio

Credits: zalando.it





COS Chemisier a righe con cintura in vita

Credits: cosstores.com





THEORY Chemisier lungo a maniche corte

Credits: farfetch.com





OSCAR DE LA RENTA Chemisier lungo stampato in seta

Credits: netaporter.com





PETER JENSEN Chemisier corto a pois

Credits: farfetch.com





ZARA Chemisier corto a maniche corte

Credits: zara.com





M.I.H. JEANS Abito chemisier in velluto a coste

Credits: mytheresa.com





PETER TAYLOR Chemisier a righe in cotone

Credits: farfetch.com





SELECTED FEMME Chemisier con merletti a manica lunga

Credits: zalando.it





THE ROW Chemisier lungo con cintura in vita

Credits: farfetch.com





ACNE STUDIOS Abito chemisier stampato

Credits: mytheresa.com





ESPRIT COLLECTION Chemisier blu con cintura in vita

Credits: zalando.it





& OTHER STORIES Chemisier a righe con volant sulle maniche

Credits: stories.com