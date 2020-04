Leggero, avvolgente e iper femminile, l’abito a portafoglio è un classico senza tempo e oggi, più che mai, si rivela un capo top.

L’abito incrociato o “a portafoglio” è un pezzo chiave per tutte le fashioniste amanti dei look Anni 70 ma non solo.

In questi giorni di quarantena, fidatevi, può rivelarsi il giusto compromesso tra stile e comodità. Perché veste con eleganza, senza costringere e dare fastidio, permettendoci di sentirci belle senza eccessivo stress.

A rendere stiloso il wrap dress, inventato dalla stilista Diane Von Furstenberg, per questa primavera estate 2020 ci penseranno le fantasie briose a pois, l’effetto tie dye, le trame geometriche, i romantici motivi ramage che spuntano su tessuti di fresco cotone, elegante satin o morbido jersey.

Insomma, l’abito a portafoglio sarà l’acquisto perfetto per donare al vostro look un’allure très charmant!



Nella selezione trovate i modelli che abbiamo selezionato per voi.

& OTHER STORIES Abito incrociato azzurro con maniche ampie.

AMOTEA Abito bianco a portafoglio con frange.

ASOS Abito modello kimono in satin.

COS Abito a portafoglio con scollo a V.

DESIGUAL Abito incrociato con stampa esotica.

DIANE VON FURSTENBERG Wrap dress a stampa geometrica.

DIXIE Abito a vestaglia con fiocco stretto in vita.

H&M Abito arancione con scollo a V.

KOCCA Abito midi con frange con stampa floreale.

L'AUTRE CHOSE Abito a portafoglio con stampe di tralci floreali.

MANGO Abito bordeaux in cotone fustellato.

MANILA GRACE Mini abito stampato color verde.

FIORELLA RUBINO Maxi abito a portafoglio con stampa a fiori.

TWINSET MILANO Mini abito azzurro con volant e cintura in vita.

WEILI ZHENG Abito incrociato effetto tie dye.

VERO MODA SU ZALANDO Abito verde a pois.

