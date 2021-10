Il tessuto amato da Mademoiselle Chanel (e non solo) è ancora oggi uno dei nostri preferiti: scoprite la selezione di capi e accessori per l'autunno

Fu il genio di Coco Chanel ad appassionarsi per prima, già all'inizio degli anni 20, a questo tessuto grezzo, ruvido e tipicamente maschile e a proporlo sui capi femminili più chic creati per le sue clienti nobili e altoborghesi.

Proprio questa sua intuizione di prediligere la praticità e la comodità di una trama così robusta e resistente rispetto ai tessuti più "pomposi" e poco funzionali utilizzati fino a quel momento, decretò il successo della celebre designer francese. E naturalmente anche il successo del tweed che, non a caso, adoriamo ancora oggi.

L'autunno 2021 - ve ne sarete accorte senz'altro sbirciando nei negozi e online - lo vede protagonista indiscusso su capi e accessori: merito di quell'allure sofisticata che sa donare, elevando all'istante anche il look più basic.

Dalla giacca in tweed con bottoni gioiello (altro cavallo di battaglia dell'intramontabile stile Chanel) che troviamo super anche nella combo con un semplice paio di jeans, al tailleur composto da blazer e minigonna in coordinato, per un tocco bon ton irresistibile.

Dal soprabito raffinato all'abitino preppy, passando per pencil skirt, pantaloni e bermuda. Senza dimenticare naturalmente qualche dettaglio stiloso perfetto per impreziosire anche un outfit total black, come la classica borsa a tracolla con catena dorata o il baseball cap tanto in voga quest'anno.

Insomma siamo sicure che troverete il modo giusto per dare un twist in tweed al vostro guardaroba!

Blazer doppiopetto ZARA

Pencil skirt ALESSANDRA RICH

Giacchina con bottoni gioiello MAJE

Minigonna a portafoglio in coordinato MAJE

Tracolla con catena dorata ROSANTICA

Minidress con dettaglio catena ALICE + OLIVIA

Abito con fiocco KOCCA

Giacchina cropped LOVESHACKFANCY

Abito corto con bottoni dorati BALMAIN

Borsa a tracolla CHANEL

Soprabito MIU MIU

Giacca con profili intrecciati VALENTINO

Pantaloni a sigaretta HUISHAN ZHANG

Blazer con profili sfrangiati LUISA SPAGNOLI

Bermuda in tweed GUCCI

Baseball cap SAINT LAURENT

Abito corto in tweed panna H&M

Zaino GUESS

