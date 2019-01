Terapia d’urto al buon umore? La risposta è: “Strass no stress” ecco i dettagli stylish pronti a fare la differenza!

L'antidoto al malumore invernale? Semplice, “brillare”! Dunque, tenetevi pronte, perché applicazioni di cristalli e cascate di strass illumineranno tutto il guardaroba.

Spuntano un po’ ovunque declinati in micro e macro composizioni o nella più splendente versione all over su bijoux e accessori. Ma la vera strass-mania va a impreziosire tessuti leggeri di pizzo, chiffon di seta fino ad arrivare al denim.

Pensate che questi piccoli dettagli hanno fatto storia…Dal puro edonismo degli aristocratici del 700 fino agli influencer più popolari del web! Insomma, per questa primavera diremo no ai look minimal e assolutamente sì agli strass per un look splendido splendente.

Scoprite i capi e gli accessori più brillanti per illuminare i vostri look "from day to night"!





ANDREW GN Top bianco con maniche oversize decorato in cristalli.

Credits: net-à-porter.com

DODO BAR Abito longuette in stampa floreale e applicazioni in cristallo.

Credits: matchesfashion.com

FENDI Occhiali da sole tondi con dettagli in cristallo.

Credits: mytheresa.com

FRACOMINA Pantaloni in denim strappati decorati con nappine e strass.

Credits: fracomina.it

MARY KATRANTZOU Pullover con colletto in cotone e strass a girocollo.

Credits: net-à-porter.com

MICHAEL MICHAEL KORS Borsa bordeaux tempestata di cristalli.

Credits:michaelkors.com

MIU MIU Décolleté nere con tacco e cinturino in strass.

Credits: miumiu.com

MIU MIU Sneakers bianche con decorazioni laterali.

Credits: selfridges.com

MSGM Gonna in denim impreziosita da cristalli.

Credits: farfetch.com

NALI' Orecchini asimmetrici dal design a bocca.

Credits: nalishop.com

SILVIAN HEACH Camicia velata condettagli in strass.

Credits: silvianheach.com