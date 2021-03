Nasce negli anni ’60, spopola nei Nineties ed esplode nelle collezioni spring summer 2021: è il tie-dye, la stampa degradé più psichedelica di sempre. Diamo uno sguardo ai pezzi più cool del momento!

Certe cose non cambiano mai, anche nella moda.

Ebbene sì, nonostante le sperimentazioni e le innovazioni continue, esistono elementi iconici che attraversano i decenni e vengono periodicamente ripescati, remixati e traslati in epoche differenti. E il risultato è sempre lo stesso: un successone!

Il tie-dye - la stampa degradé dall’effetto psichedelico – fa esattamente parte di questa categoria di immortali del fashion: negli anni ’60 era un segno di protesta della cultura hippie, nei ’90 una vera mania (chi di noi non ha fatto qualche esperimento su malcapitate t-shirt annodate alla bell’e meglio nella lavatrice di mammà?) e nelle ultime stagioni un motivo Coachella style che fa da costante “tormentone estivo” nei guardaroba più cool.

Ovviamente la Primavera Estate 2021 non si fa pregare e consacra il ritorno della stampa che tutti fan dei Grateful Dead aspettavano da tempo senza batter ciglio: fior di collezioni si ripopolano di capi e accessori tie-dye print. E la fiamma si riaccende in un battibaleno!

Sì perché se il 2020 aveva segnato il ritorno del motivo psichedelico - tra celeb pronte a sfoggiare il proprio pezzo tie-dye “da quarantena” e tutorial su account Instagram e TikTok - l’estate 2021 si prepara a un’autentica esplosione di colore su pezzi di tutti i tipi, in tutte le salse e in tutte le tinte!

E quindi via con il tanto amato motivo caleidoscopico, sia nella classica veste streetwear che in più esclusive interpretazioni haute couture, sia su rassicuranti t-shirt dai richiami nineties che su accessori di ogni genere e sorta come shoulder bags e sneakers. Insomma preparatevi a vestire tie-dye dalla testa ai piedi all summer long!

Per farvi venire un po’ di acquolina in bocca abbiamo pensato a una carrellata con una selezione pazzesca di pezzi in tie-dye. Pronte ad innamorarvi perdutamente?

Felpa tie dye ISABEL MARANT

Credits: farfetch.com

Tie dye denim shirts SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com

Sneakers tie dye CONVERSE

Credits: converse.com

Long dress tie dye ALBERTA FERRETTI

Credits: luisaviaroma.com

Tie dye clutch PROENZA SHOULER

Credits: farfetch.com

Giubbino in denim effetto tie dye EMPORIO ARMANI

Credits: armani.com

Mini skirt in denim stampa tie dye GANNI

Credits: mytheresa.com

Cardigan tie dye MSGM

Credits: farfetch.com

Gilet imbottito tie dye ZARA

Credits: zara.com

Costume intero tie dye & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Cappellino con visiera NY Yankees tie dye 47

Credits: zalando.it

T-shirt tie dye H&M

Credits: hm.com

Ciclisti tie dye TORY SPORT

Credits: toryburch.com

Shoulder bag tie dye DIOR

Credits: dior.com

Giacca tecnica tie dye MONCLER

Credits: mytheresa.com