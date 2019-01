C’è un modo per sentirsi più romantiche? Assolutamente sì! Basterà indossare un capo in pizzo per un immediato effetto “wow”!

Sulle passerelle viene riproposto in chiave contemporanea diventando emblema di gusto e alta sartorialità.

A esaltarne ancora di più la bellezza ci pensano gli stilisti: Alexander McQueen propone una collezione dallo spiccato sapore vintage con capi e accessori black and white declinati in pizzo san gallo; per Alberta Ferretti, Chanel, Gucci e Dior si assiste a un vero e proprio tripudio di composizioni finemente lavorate su abiti old fashion e mixate tra elegantissime trame di pizzo chantilly e voluttuose decorazioni macramè.

Che lo indossiate di giorno, per rendere speciale i vostri "daily look" (con le sneakers, perché no?), oppure che lo riserviate alla sera o per un'occasione speciale come una cerimonia, non importa, sarà il vistro alleato più fedele!

La parola d’ordine per la prossima primavera sarà dunque “pizzo in vista”!

Scoprite la nostra selezione!



ADAM LIPPES Pantalone a palazzo in pizzo bianco.

ALEXANDER McQUEEN Borsa a mano in pelle con decorazioni in pizzo san gallo.

FALCONERI Canotta in seta con squisiti inserti in pizzo chantilly.

FRACOMINA Camicetta oversize ornata da volant.

GUESS Sneakers dal mood romantico in pizzo rosa antico.

J CREW Gonna rosso rubino finemente lavorata.

JIMMY CHOO Décolleté con tacco alto decorate in micro pois e pizzo nero.

MANGO Maglia a maniche corte con inserti in pizzo.

OTHER STORIES Camicia bianca a maniche over decorata con mini plissé e pizzo champagne.

ROCHAS Sandalo flat in pizzo nero e ornato da bellissimi cristalli.

TWIN SET Mini abito in sofisticato stile retrò black and white.

VALENTINO Abito rosa con polsini a volant e realizzato interamente in pizzo.

ZARA Jumpsuit verde scuro con delicati inserti in pizzo sulle spalle.

