Uno sguardo sullo stile che verrà: best look, ispirazioni e anticipazioni moda dalle pre-collezioni dedicate alla prossima stagione calda.

In un momento di rinnovato ottimismo come quello attuale, anche la moda riparte con nuovo slancio. Le sfilate uomo dedicate alla primavera estate 2022, andate in scena poche settimane fa, lo dimostrano ma a fornire un’ulteriore conferma sono le collezioni Resort, ossia le anticipazioni della prossima stagione calda, che troveremo in boutique a partire da novembre.

Nate ben prima della pandemia per assecondare le esigenze di una donna sempre più globetrotter, spesso in viaggio per lavoro o svago, le Resort - anche chiamate Cruise collection - ritrovano adesso il loro spirito originario, celebrando il ritorno alla vita tanto auspicato da tutti durante quest'anno incerto e surreale.

A caratterizzare gran parte delle proposte presentate è - non a caso - una nuova energia fatta di colori accesi, accenti rock e accostamenti audaci. «La pandemia ci ha insegnato a non avere paura, ad amare il rischio e ad abbracciare il cambiamento. Non è il momento di aggrapparci alla nostra comfort zone», ha detto Veronica Etro, che si è lasciata guidare da un approccio meno bohemien e più grintoso, arricchendo l’iconico motivo Paisley con frange, micro borchie e spille da balia.

Dello stesso avviso si è mostrata anche Donatella Versace. La stilista ha lanciato una serie di capi e accessori dai toni psichedelici che sono un inno al divertimento. «Mi sembra giusto infondere un po’ di positività - ha spiegato - Non torneremo mai al mondo di una volta o alla vecchia normalità, non si può tornare indietro. Questo è come percepisco il nuovo presente».

Un presente in cui finalmente trovano posto anche gli show dal vivo. Come quello di Dior, allestito nel cuore dello stadio Panathinaiko di Atene, che ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti facendo sfilare moderne dee greche in peplo e sneakers sotto una pioggia di fuochi d’artificio. «Sarà un evento straordinario», aveva promesso Maria Grazia Chiuri. Il direttore creativo della maison non ha disatteso le aspettative e ha aggiunto che «una sfilata è come un concerto, come il teatro. Gli ospiti fanno parte dello spettacolo».

E a proposito di spettacolo, è un vero e proprio musical quello messo a segno da Jeremy Scott per Moschino, nel quale la supermodella e cantante Karen Elson ha intonato hit degli anni ‘70 tra bustier milkshake, abiti hot-dog, vestiti gelato e cappellini pancake. «Questa stagione è tutta sul canto e il ballo! E poche cose mi rendono più felice di quando lo stile e il cinema si fondono» ha affermato Scott.





Ma questo è solo un piccolo assaggio di ciò che abbiamo “avvistato” e selezionato nel corso di questo mese denso di appuntamenti modaioli. Per scoprire tutto il meglio delle collezioni Resort 2022, i look più belli e le ispirazioni più interessanti, sfogliate la gallery!

Il meglio delle collezioni Resort 2022 Ha sfilato in presenza di pubblico anche Max Mara, scegliendo Ischia come set per la sua "Local Color". Una collezione ispirata all’omonima raccolta di racconti di Truman Capote e ai suoi "cigni", personalità dell’alta società che conducevano «una vita affascinante alla ricerca della perfezione». Protagonista in passerella, una nuova generazione di cigni: donne contemporanee che si destreggiano tra il lavoro e i mille impegni quotidiani, con vite diverse ma ugualmente glamour.



Credits: it.maxmara.com

Le imponenti cave di calcare di Baux-de-Provence incorniciano la collezione Cruise 21/22 di Chanel. Una location speciale, che ha fatto da sfondo al film del 1960 "Testamento di Orfeo” di Jean Cocteau, intimo amico di Coco. «Facendo eco all'estrema modernità del film di Cocteau, volevo qualcosa di abbastanza rock», ha dichiarato Virginie Viard. «Tante frange, in pelle, perline e paillettes, T-shirt con il volto della modella Lola Nicon in veste di rock star, indossate con completi di tweed decorati con ampie trecce, e le Mary-Jane argentate a punta. Un look che richiama tanto la modernità degli anni Sessanta quanto quella del punk».



Credits: chanel.com

Nicolas Ghesquière, direttore creativo del womenswear di Louis Vuitton, ha scelto l’architettura mozzafiato dell’Axe Majeur di Parigi - un percorso di tre chilometri dell’artista israeliano Dani Karavan - per compiere il suo immaginario viaggio nello spazio, delineato da soprabiti imbottiti dalle linee svasate, mini dress stampati e a pantaloni di pelle di stampo militaresco.



Credits: Getty Images

Sotto la guida di Nicola Brognano, Blumarine continua a cavalcare l’onda della nostalgia addentrandosi nel glamour sexy anni 2000. Quella messa a segno dallo stilista è una miscela esplosiva di sfrontatezza, ironia e sensualità che trova espressione in minidress a tinte sature, top annodati in tulle stretch e cardigan bordati di ecopelliccia. «Tutto è

mescolato senza regole. Spontaneo, quasi naif. Per il piacere di esibire, giocare, sedurre».



Credits: Courtesy of Press Office

Il loungewear lussuoso di F.R.S For Restless Sleepers esplora nuovi orizzonti stilistici avvalendosi della collaborazione del designer Umit Benan, per dar forma a una nuova proposta dall’approccio tanto elegante quanto inclusivo. Il classico pigiama da uomo, da sempre all’origine dell’indagine della creative director Francesca Ruffini Stoppani, è il territorio comune attraverso cui i designer raccontano la loro visione. Visione che si traduce in proposte dai tratti essenziali, dove la tradizione materica e cromatica Made in Como è l’assoluta protagonista.



Credits: Courtesy of Press Office

È un inno all'estate e al suo spirito spensierato e gioioso la collezione Bvlgari Resort, un’edizione limitata di borse e tessili in abbinamento, dedicata alle mete vacanziere più in voga di tutto il mondo. Stella indiscussa di stagione è la rafia, che veste due modelli della celebre borsa Serpenti Diamond Blast.



Credits: Courtesy of Press Office

Toni accesi, forme fluide e un’attitude spensierata per DROMe, che si ispira alle regine della musica pop anni novanta, in primis Madonna. Il video della celebre hit "Ray of Light" è il punto di partenza di questa collezione, che ne incarna lo stesso spirito di rinascita, fiero e appassionato.



Credits: Courtesy of Press Office

Fuga, escapismo, desiderio dell’altrove sono i temi esplorati da Alberta Ferretti. La fuga dal quotidiano si traduce in un guardaroba che scivola senza soluzione di continuità dalla città alla vacanza, tra sahariane e trench, pantaloni ampi e camicie di lino, maglie grosse ma leggere e colletti di pizzo. Le texture sono protagoniste - ora impalpabili, ora sostenute - e caratterizzano anche gli accessori: secchielli e borse di corda intrecciata con dettagli di cuoio ispirati al mondo safari.



Credits: Courtesy of Press Office

Blazé pone l’accento su un concetto di self-expression e unicità individuale. Così la firma distintiva del brand, il blazer, diventa un veicolo per lanciare un messaggio di libertà e indipendenza. Accanto all’iconico capospalla, nella stagione Resort 2022 trovano posto anche pantaloni cargo, t-shirt e felpe ispirate al mondo college e alla surf culture oltre a golf di cashmere, giacche Tomboy e jeans a sigaretta.



Credits: Courtesy of Press Office

Ispirata alle icone femminili degli anni '70, «un'era in cui la moda spesso si faceva espressione di libertà», la collezione Resort 22 di David Koma parla d'estate e di leggerezza, giustapponendo abbigliamento sportivo e opulente proposte da sera, stampe oversize e cristalli 3D. Per farci apprezzare appieno lo spirito della collezione, lo stilista ha anche realizzato una playlist che spazia dalla disco al punk, fino al rock di alcune indimenticabili artiste che hanno segnato la storia della musica.



Credits: Courtesy of Press Office

«Ogni collezione Ermanno Scervino è un viaggio, un percorso che inizia in sartoria, dalla ricchezza di antiche lavorazioni e, grazie alla voglia di scoprire nuovi linguaggi, si sviluppa imprevedibilmente fino a raggiungere una meta sempre contemporanea e, quindi, in divenire». La Resort 22 non fa eccezione e si focalizza sull’esplorazione di colori, superfici, forme, sul «contrasto fra differenti culture, leggende, usanze ed abitudini».



Credits: Courtesy of Press Office

Con una passerella ambientata in uno scalo ferroviario parigino, Matthew M. Williams ha ripercorso il viaggio dalla sua terra natale, l’Illinois, alla Francia, ossia il luogo che adesso chiama “casa”. Il direttore creativo di Givenchy si è avvalso della collaborazione con l'artista messicano Chito che ha sviluppato alcune grafiche per aerografo, portando i suoi idiomi nell'universo della maison.



Credits: givenchy.com

Khaite, il brand newyorkese di Catherine Holstein amatissimo da celebs e trend setter, ha rivelato la Resort 22 attraverso una serie di scatti firmati da Hanna Tveite. La fotografa ha catturato l’essenza funzionale e al contempo lussuosa della collezione, fatta di trame e proporzioni fluide enfatizzate da una palette neutra. «La moda ha il potere di trasformarci, ma al contempo di farci sentire noi stessi, ed è questo l’aspetto che mi entusiasma di più», ha affermato la Holstein. «Per questa stagione abbiamo guardato indietro per andare avanti, immaginando una sorta di leggerezza post-pandemia: un nuovo senso di liberazione, indipendenza e persino decadenza».



Credits: Courtesy of Press Office

Si intitola “Technicolour” la nuova collezione targata MSGM. Un sogno a tinte acide trainato da un flusso di libere associazioni, tra giochi grafici e citazioni artsy, che si concretizza negli abiti in jersey goffrato, nelle bluse con stampe acquerellate dai toni accesi e nei completi a motivi color-block.



Credits: Courtesy of Press Office

I fiori sono onnipresenti nella Resort di Philosophy, in bilico tra glamour e praticità. Lorenzo Serafini, creative director del marchio, ha trascorso il lockdown in campagna e anche adesso che tutto (o quasi) sta ritornando alla normalità, sente ancora l’esigenza di rifugiarsi nel verde. «Sento davvero il bisogno di stare nella natura invece di essere circondato di nuovo dalla folla», ha spiegato durante un’intervista. La collezione riflette tali sensazioni, traslandole su felpe, cardigan intarsiati e gonne di tulle.



Credits: Courtesy of Press Office

La nuova normalità post pandemica è il main theme della collezione di Tory Burch. Tulle, velluto, raso e lurex si mescolano a silhouette casual, scardinando una volta per tutte l'idea che qualcosa debba essere indossato solo in un determinato momento o in un certo modo. Arricciature, crinoline, stampe e pois punteggiano qualsiasi cosa, dalle giacche a vento alle gonne dai volumi ampi, fino agli accessori.



Credits: Courtesy of Press Office

Celebra il "ritorno alla vita" anche Vivetta. La stilista e fondatrice del marchio si è lasciata guidare dall'immaginazione attingendo ai riferimenti più disparati, dall'eleganza delle eroine vittoriane alla Op Art degli anni '60. «Leggerezza, femminilità, sogno e gioco. Questo è il mio messaggio per una nuova stagione di creatività libera e festosa».



Credits: Courtesy of Press Office

/ 17 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...