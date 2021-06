Dal “ritorno alle origini” di Giorgio Armani alla moda all-gender di Glenn Martens per DIESEL, il recap della fashion week dedicata al menswear della Primavera Estate 2022.

L’estate è iniziata da pochissimo ma la moda, si sa, corre veloce e schiera già in passerella le novità per il 2022. In pole position c’è il menswear, protagonista della Milano Fashion Week che nei giorni scorsi è tornata ad animare - almeno in parte - la capitale meneghina, a un anno e mezzo dall’inizio della pandemia.

48 show (per lo più digitali), 12 presentazioni e diversi eventi hanno scandito il calendario di questa edizione, che ha visto il coinvolgimento di ben 65 brand. Un appuntamento all’insegna della ripartenza, in cui a fare da filo conduttore è stato un senso condiviso di spensieratezza, leggerezza e di ritrovato ottimismo.

Il nuovo mood investe il guardaroba maschile, che diventa così meno formale e più funzionale, senza però rinunciare a un pizzico di ecletticità. I blazer e le giacche cropped tratteggiati da Silvia Venturini Fendi ne sono una dimostrazione particolarmente calzante.

«C'è una grande evoluzione nella moda maschile, una gran voglia di libertà, forse perché abbiamo confini ristretti e per questo mi è piaciuto provocare mostrando la pancia», ha spiegato la direttrice creativa che ha fatto sfilare la sua Spring Summer 2022 sul tetto dell’headquarter capitolino del marchio, Palazzo della Civiltà.

«Da qui è come osservare Roma a volo d'uccello. I colori e la prospettiva cambiano continuamente. La palette delicata di cui si tinge il cielo romano durante il giorno è così bella: volevo che fosse un punto centrale di questa collezione».

Di libertà parlano pure Miuccia Prada e Raf Simons: il racconto messo in scena tra gli spazi del Deposito all'interno della Fondazione Prada e la Sardegna è una sorta di metafora di quanto abbiamo vissuto in questi ultimi mesi: una serie di modelli in giacca due bottoni e shorts attraversano un lungo e claustrofobico tunnel scarlatto per giungere infine al mare. «Immergersi nella natura, andare in spiaggia è utopico. È davvero un bisogno primario, ma anche un bisogno intellettuale».

La natura, il mare e più in generale gli spazi all’aria aperta hanno rappresentato una costante in gran parte degli show e delle performance che si sono susseguite durante la cinque giorni milanese. MSGM, ad esempio, ci ha traghettati su un’isola nascosta popolata da ragazzi vestiti di capi stampati e coloratissimi. Il loro è un sogno sospeso amplificato dai beat ipnotici di Lorenzo Senni, appositamente creati per il progetto.

Ed è sempre la natura a farsi strada tra l’asfalto e le rotaie dei binari in disuso dell'ex Scalo Farini di Milano, set del viaggio metafisico di Etro. Gilet tennis in maglia, pantaloni metallici in canvas spalmato che «sembrano provenire da una dimensione interstellare» e grandi bisacce in pelle lavata delineano un guardaroba dallo spirito nomade.

Il defilè - uno dei pochi che si sono svolti “live” in presenza di pubblico - ha reso omaggio a Franco Battiato, personalità che ha fortemente influenzato la visione e la vita di Kean Etro sin da quando, giovanissimo, lo stilista realizzò per lui le scenografie del tour di “Mondi Lontanissimi”.

A guardare indietro - seppur in modo diverso - è stato anche Giorgio Armani, che ha scelto di ambientare il suo fashion show negli spazi di via Borgonuovo 21, gli stessi che hanno ospitato i suoi primi uffici e tutte le sfilate del brand dal 1984 al 2000.

«Torno alle origini immaginando, ancora una volta e a distanza di anni, un modo di vestire legato al momento, come specchio dei tempi che stiamo vivendo. La mia 'rivoluzione' è iniziata in questo modo e va coerentemente nella stessa direzione». Quello immaginato da Re Giorgio è un vestire dinamico, confortevole e incisivo, fatto di scelte istintive ed essenziali.

Oltre alla collezione, rimarrà negli annali l’uscita finale dello stilista, che per la prima volta ha salutato il suo pubblico insieme al suo storico braccio destro Leo Dell'Orco. «Leo è mio collaboratore da 67 anni, con la maturità è diventato più maturo ma anche più testone. È bravo lui per l'uomo come mia nipote Silvana lo è per la donna: sto preparando il mio futuro con le persone che ho accanto», ha rivelato al termine dell'evento.

Ma i momenti “da ricordare” che questa fashion week ci ha regalato non sono affatto finiti. Per scoprire il resto degli highlights e tutte le novità di Milano Moda Uomo sfogliate la gallery!

Il meglio della Milano Fashion Week PE 2022 È stata una vera e propria festa quella portata in passerella da Dolce & Gabbana. Il duo creativo è tornato a sfilare in presenza su una passerella carica di luminarie, portando un messaggio di «allegria e spensieratezza in uscita da questo lungo tormentone». Le luci si sono materializzate sui capi sotto forma di coloratissime applicazioni, ma anche di broccati, paillettes e ampie pennellate di colore.



L’attesissimo debutto di Glenn Marten alla direzione creativa di Diesel ha avuto luogo con uno short film trasmesso in live streaming da Milano. Protagonista del corto, realizzato in collaborazione con l'artista e regista Frank Lebon, la collezione Primavera Estate 2022 realizzata secondo un approccio all-gender. A partire dalla prossima stagione calda il brand vedrà anche l'introduzione di DENIM LIBRARY, una serie di capi «creati per restare» che riflettono la crescente attenzione dell'azienda nei confronti del tema della sostenibilità.



La sartorialità incontra i ritmi e le esigenze dell’uomo contemporaneo nella visione di Alessandro Sartori, che ha presentato la nuova collezione Ermenegildo Zegna XXX con uno show digitale ambientato tra la dimensione naturale e quella urbana. «Quello che ho fatto è un ricablaggio dell'artigianato di lusso, seguendo un flusso che libera l'uomo pur mantenendo la distintività, offrendo pezzi facili da indossare».



Si intitola “Orizzonti” lo short film di Santoni, un racconto onirico ambientato nel territorio delle Marche - dove tutto ha avuto inizio 46 anni fa - che fa da cornice alle creazioni del brand targate PE22: calzature e accessori in cui il virtuosismo del fare a mano incontra l'eleganza contemporanea.



I grandi classici riletti nelle materie, nei dettagli, nelle proporzioni sono i protagonisti da Tod’s: la Jack Biker di tela ha i gommini sui gomiti; i pantaloni sono pratici, di tela paracadute e con coulisse alla caviglia; le maglie sono grosse e al contempo leggere; i desert e i chelsea boot hanno alte suole. Un guardaroba all’insegna del leisure, fatto di naturalezza e moderna artigianalità.



Brunello Cucinelli fa focus sull’abito - simbolo per antonomasia di eleganza - e lo reinterpreta in una chiave fresca e disinvolta, assecondando il ritrovato gusto per il ben vestire che sta accompagnando questo periodo di ritorno alla normalità. La parola d’ordine è semplicità, un valore che «trasmette un messaggio autentico e positivo, spontaneo perché vicino alla naturale espressione maschile».



È una full immersion nelle atmosfere della Los Angeles anni ’90 il viaggio di stile messo a segno da Canali per la prossima stagione calda. I mille volti della città californiana pervadono una collezione in cui texture, cromie e stili diversi si alternano, si uniscono ed esaltano a vicenda.



Per Gaetano Colucci, designer di Ardusse, «l'idillio è un modo di raccontare e raccontarsi, spontaneo, conciso, personale, e nel mentre immaginare un mondo altro, ideale». La sua narrazione creativa stavolta assume i tratti avventurosi e i contorni fantasy di un videogame, il primo altrove che lo stilista ha frequentato. I suoi "characters" indossano parka e soprabiti dal disegno netto, camicie protettive oppure fluide, shorts e bermuda tailored dai toni acquosi e onirici.



Lo streetwear di David Catalán si arricchisce di nuovi dettagli per il prossimo anno: piccole cravatte, ispirate a sua madre che lavora come carpentiere, e cappucci come tributo alla classe lavoratrice delle zone rurali dove lo stilista ha vissuto.



Numero 00 ha reso omaggio a Riccione, da sempre punto di riferimento per il clubbing europeo, con un cortometraggio che ripercorre i luoghi e gli spazi che l’hanno resa famosa. Al centro ci sono i capi dal fit fluido e naturale, «abiti in cui lasciarsi andare fino all'alba e che accompagnano e valorizzano i movimenti di una generazione che ha fatto della pista da ballo il suo palcoscenico e della musica il suo credo». Ma c’è di più: il brand ha utilizzato la tecnologia QR CODE per trasformare le proprie creazioni in playlist musicali curate da Valerio Farina con la collaborazione di famosi dj e artisti.



La musica è anche il filo conduttore del digital show firmato Children of the Discordance, brand nato nel 2011 e guidato dal giapponese Shikama Hideaki. Per il lancio della Spring Summer 22 il designer ha assoldato i performers King of swag, che si sono esibiti in una live di street dance dando letteralmente vita ai capi realizzati con pezzi upcycled, materiali di scarto e tessuti kimono di stock.



Quattro fluidi umorali - melanconico, sanguigno, flemmatico, collerico - convivono nel mash up messo a segno da Magliano, dove a giocare un ruolo centrale sono l'upcycling, introdotto

attraverso tessuti riciclati da stagioni passate, e le nuove tinture organiche ottenute con l’ausilio dei fiori. Il risultato è un “pastiche” stilistico dove giacche taglio classico e completi di lino si mescolano a felpe oversize e cardigan di lana jacquard foderati con t-shirt recuperate al mercato della Montagnola di Bologna.



Trae spunto dal libro “Addio Colonia’’ del fotografo Luigi Tazzari Federico Cina, designer rivelazione degli ultimi anni, semifinalista del LVMH Prize 2021. Con “Infanzia A-mare” lo stilista guarda ai ricordi d'infanzia, alle estati trascorse nelle colonie della riviera romagnola. Un tema che si traduce in una serie di pezzi nei toni del sabbia, blu navy, guscio d’uovo che spaziano dai bermuda a righe ai cardigan traforati ispirati alle reti da pesca.



La street culture e la pop art della New York anni ‘80 incontrano la costa orientale dell’Italia e le sue spiagge nella nuova collezione Iceberg, tra stampe vintage, colori sorbetto e vestibilità rilassate ispirate al mondo dello sportswear.



Nascono dalla collaborazione con artisti tutti differenti le collezioni di Kids of Broken Future, uno dei 9 brand emergenti internazionali selezionati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana per il progetto “Designer For The Planet”, incentrato sulla sostenibilità.



È all’insegna del “less is more” la nuova proposta di Kiton, marchio napoletano che dalla sua fondazione nel 1968 si fa portavoce dell’eccellenza sartoriale italiana. Il superfluo scompare, formale e informale si fondono: la giacca pesa poco più di una camicia e i pantaloni hanno elastico o coulisse in vita. «Non si tratta di ibridazioni sportive - tengono a precisare dall’azienda - ma dell'evoluzione di un classico che parla a un mondo che viaggia a velocità supersonica».



Tra i protagonisti di questa edizione di Milano Moda Uomo c’è anche Zenam, il progetto “Pilot” di Pluvial Ventures, Società Benefit e incubatore di imprese fondato da Gaia Trussardi e Alex Legler e rivolto ad immigrati politici ed economici regolarmente residenti sul territorio italiano che hanno il talento e la motivazione per lanciare la propria iniziativa imprenditoriale. «Zenam in dialetto Bamlikè significa raggio di sole e quello che voglio fare è proprio portare nuova luce e nuovi colori», ha spiegato lo stilista camerunense Paul Roger Tanonkou. La collezione Primavera Estate 2022 si compone di capi genderless dalle cromie vivaci che esprimono il multiculturalismo africano in chiave cosmopolita.



In occasione della Fashion Week, Luca Larenza ha aperto le porte del suo atelier agli addetti ai lavori e a tutti gli interessati al suo lavoro di stilista. Una celebrazione del ritorno al contatto, alla relazione, che è anche l’input principale della Spring Summer 2022, permeata da contaminazioni mediorientali dove le linee si fanno over e le righe - elemento distintivo del brand - si tingono dei colori della terracotta, della garza, della sabbia del deserto, delle spezie.



Una palette multisfaccettata scandisce la collezione di Miguel Vieira, pensata per accompagnare ogni momento della quotidianità. Tra le proposte spiccano i completi dalle linee asciutte ed essenziali, “rinfrescati” da sciarpe di seta con stampe a tema botanico sviluppate dallo stesso stilista.



E se la veglia diventasse sogno, almeno in guardaroba? Questa la riflessione da cui sono partiti Nick Fouquet e Federico Curradi per sviluppare la collezione PE 22. I volumi morbidi e le texture eterogenee dialogano tra loro, proprio come «sogno e veglia si conciliano».



Formale e informale si mescolano nella proposta Uomo SS22 di Paolo Pecora: outfit fluidi e gendlerless che richiamano i codici dell’abbigliamento da smartworking, strizzando al contempo l’occhio alla sfera dell’outerwear. La star di stagione è la shirt jacket, che insieme agli abiti in jersey, si fa portavoce di un profondo desiderio di cambiamento e di una nuova visione dell’abbigliamento maschile.



Per la gioia dei più nostalgici, Serapian ha lanciato la capsule collection “Serapian x Space Invaders” dedicata all’iconico videogioco lanciato dalla società giapponese Taito Corporation negli anni ‘70. La collezione sarà disponibile a partire da novembre e si pone come un dialogo tra Milano e Tokyo, due città che la Maison di alta pelletteria fondata nel 1928 porta nel cuore. La Primavera Estate 2022 vede inoltre il debutto di alcuni modelli in denim giapponese di altissima qualità selvedge, abbinato a profilature in pelle Cachemire e a dettagli in metallo.



Stampe all over e tinte energetiche per Woolrich, che celebra la vita all’aria aperta puntando su uno stile casual ma sofisticato, dove i capi sono pensati per essere declinati sia in contesti urbani che outdoor. Tra i key pieces di stagione c’è la Easton Field Jacket con stampa camouflage e maxi tasconi frontali.



Eleventy riporta il blazer al suo ruolo di caposaldo del vestire maschile, declinandolo in tessuti leggeri, tricot decostruiti o in maglia di lino. La giacca diventa così un item da indossare non solo al lavoro ma anche in viaggio, nel tempo libero e perfino nei momenti di relax.



Tessuti sostenibili e una palette cromatica essenziale per Serdar, al suo debutto nel calendario ufficiale di Milano Moda Uomo. La collezione è un omaggio all’opera “Gymnasium” del fotografo americano Luke Smalley e ai suoi giovani atleti immortalati da scatti sensuali e senza tempo. Un’ispirazione che si traduce in capi dall’appeal sportivo e dall’anima versatile impreziositi da coulisse, zip strategiche e tasche ergonomiche.



