Leopardato, zebrato o pitonato? Diteci di che animalier siete...e vi diremo i pezzi must da acquistare per la nuova stagione!

Basta fare un giro per i negozi (sia "fisici" che online) per accorgersene: sarà un autunno decisamente "animalier"! Sì, parliamo proprio delle stampe leopardate, maculate, pitonate e zebrate che ci accompagneranno nei mesi a venire regalando quell'aspetto un po' wild ma al tempo stesso super glam ai nostri look.

Certo, più che di una tendenza si tratta di un vero e proprio evergreen del guardaroba femminile da sfoggiare senza moderazione tutto l'anno. Ma a parer nostro proprio durante nel corso della stagione fredda sprigiona ancora più charme.

Tutti i giorni su pullover e cardigan da sdrammatizzare con un semplicissimo paio di jeans. Oppure per dare un tocco più deciso e bold alle camicette con colletto bon ton che spopolano quest'anno. O ancora su un bel capospalla perfetto per rendere speciale una mise total black.

Per chi vorrebbe cavalcare il trend ma non se la sente di strafare, basta un piccolo accessorio: una tracolla o un paio di pumps faranno la differenza anche sugli outfit più basic. Insomma cosa e in che misura lo decidete voi, noi intanto vi suggeriamo alcuni pezzi must delle nuove collezioni fashion.

Blusa leopardata con colletto bon ton H&M

Credits: hm.com

Gonna midi maculata MANGO

Credits: shop.mango.com

Tracolla zebrata con profili in pelle GUCCI

Credits: mytheresa.com

Abito midi pitonato ZIMMERMANN

Credits: net-a-porter.com

Abito in chiffon leopardato LES COPAINS

Credits: lescopains.com

Trench leopardato GANNI

Credits: net-a-porter.com

Cardigan zebrato TOPSHOP

Credits: topshop.com

Pantaloni stampa snake NGHTBRD su Zalando

Credits: zalando.it

Maglia maculata a collo alto & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Pumps leopardate JIMMY CHOO

Credits: net-a-porter.com

Minidress maculato ZARA

Credits: zara.com

Gonna stampa zebra FOREVER NEW su Zalando

Credits: zalando.it

Pantaloni pitonati e maculati RIANI su Zalando

Credits: zalando.it