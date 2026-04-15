Come indossare il pizzo questa primavera? 8 look street style, da cui lasciarsi ispirare, per costruire i nostri prossimi outfit "a tema"

Oltre alle solite stampe come pois, fiori e vichy, c’è un altro “pattern” - che in realtà non è una vera e propria stampa, bensì quella che si può definire "una texture" - che torna protagonista in primavera: il pizzo.

Grande classico romantico ed etereo, il pizzo è da sempre un passe-partout dei nostri look ma, con i primi boccioli in fiore, ritrova nuova forza e invade i nostri armadi.

Sarà per la sua leggerezza che richiama le prime giornate soleggiate, per la sua allure delicata e femminile, o per quel suo gioco di vedo-non-vedo che accompagna il desiderio di scoprirsi un po’ dopo la brutta stagione - o forse per tutte queste ragioni insieme -, ma questo è senza dubbio il suo momento dell’anno.

E così, uno dei materiali chiave dell’immaginario fashion torna dal suo letargo invernale per reinterpretrarsi in chiave nuova, tra bon ton e sperimentazione, pronto a declinarsi su camice, gonne e abiti, così come su passerelle, e-commerce e social.



Ma come indossarlo secondo le tendenze del momento? Le ispirazioni arrivano, questa volta, dallo street style che, tra 8 look eclettici e mix inaspettati, ci insegna come indossare questo tessuto intramontabile in maniera nuova e frizzante.



Come indossare il pizzo in primavera: con una blusa romantica

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Per unire due tendenze in un solo look e creare un outfit che risulti sia in pizzo, sia in linea con lo stile bohémien del momento, l’ideale è puntare su una bella camicia o blusa. Sceglietene una dalla struttura morbida e fluida, con maniche ampie e leggere, per un tocco ancora più etereo e femminile, e ricca di sovrapposizioni e dettagli per un twist boho al suo massimo.

Come indossare il pizzo in primavera: con la classica gonna in pizzo

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Uno dei modi più “facili” per integrare il pizzo nei propri outfit è indossarlo sotto forma di gonna. Le gonne in pizzo sono infatti ormai facilmente reperibili in qualsiasi e-commerce (oltre ad abbinarsi praticamente con tutto) e sono considerate un vero must-have del momento. Una volta acquistata una lace skirt quindi, non vi resterà che realizzare il vostro outfit.

Per creare un po’ di contrasto in questa selezione però, abbiamo scelto per voi un look leggermente diverso dal solito, che accosta una gonna in pizzo a… una giacca in pelle! L’effetto sarà quindi pur sempre romantico, ma anche decisamente avant-garde, per un fit da vera it girl.

Come indossare il pizzo in primavera: con la combo gonna + pantalone

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Un’altra tendenza molto forte (sempre legata al pizzo) è quella di indossarlo sotto forma di gonna sopra i pantaloni. Che si tratti di jeans - il modello per eccellenza di questo accostamento - o di pantaloni sartoriali, una lace skirt dona una luce nuova e fresca a qualsiasi outfit deciderete di indossare, trasformando un fit semplice e classico in una mise interessante e originale.

Come indossare il pizzo in primavera: con un abito colorato

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Mai dire “no” a un abito in pizzo. A volte non servono molti accessori o capi per rendere un outfit favoloso: basta un lace dress - magari in un colore acceso e diverso dal solito - con una silhouette particolare e le giuste trasparenze, e il gioco è fatto.

Come indossare il pizzo in primavera: con un abito boho

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Per portare il “bohometro” (sì, ce lo siamo appena inventate) al livello successivo, il passo da compiere è quello di sostituire la blusa… con un abito. Ci spieghiamo meglio: se come prima opzione in questa selezione vi abbiamo proposto un outfit di livello medio per quanto riguarda le influenze bohémien, ora raggiungeremo il livello più alto con un abito iper romantico e retrò. Dall’effetto vintage e leggermente western, ciò che lo rende speciale è proprio l’utilizzo del pizzo che lo stratifica e lo costruisce per sovrapposizioni, donandogli profondità e un’allure vintage molto marcata.

Come indossare il pizzo in primavera: con un completo top + pantalone

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Il pizzo, però, non è solo boho. Anzi, può essere declinato in una versione più moderna e fashion-forward, come dimostra questo completo. Qui, alla camicetta con volant molto “moda” si abbinano un paio di cargo in pizzo (fuori dagli schemi, no?), che rendono l’utilizzo di un completo totalmente in pizzo lontano dalla sua origine più romantica.

Come indossare il pizzo in primavera: con un look in stile Pinterest

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Il pizzo, contrariamente a quanto si possa pensare, è un grande alleato anche quando si tratta di arricchire i look e farli sembrare appena usciti da Pinterest. Una sapiente stratificazione di tessuti eterei rende già il tutto più interessante, ma con l’aggiunta del pizzo tutto prende vita. Prendete ad esempio questo look: costruito fra influenze bon ton e balletcore, ma anche con capi dal tessuto tecnico e dalla vibe urbana, è già da sé molto particolare, ma con il layering della lace skirt raggiunge un livello inaspettato ed editoriale che prima mancava.

Come indossare il pizzo in primavera: con un abito sopra al pantalone

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Non sapete come “svecchiare” un abito in pizzo che vi sembra un po’ troppo? La soluzione è semplice: aggiungere un pantalone! Abbiamo già visto come il pizzo sopra al pantalone sia molto di tendenza in questo momento, e questo ci permette di giocare non solo con le gonne, ma anche con abiti veri e propri. Tra cinture, drappeggi e sovrapposizioni, divertitevi a sperimentare e dare nuova vita ai vostri look in poche mosse.

