Romantica ma cool, rétro ma super attuale: il Vichy si riconferma il pattern più desiderato della bella stagione, tra abiti leggeri e accessori irresistibili

La stampa più iconica della bella stagione? Spoiler: sì, è (di nuovo) lei. Il Vichy torna a conquistare il guardaroba della primavera 2026 con un mix irresistibile di romanticismo rétro e freschezza.

D’altronde, quando una musa intramontabile come Brigitte Bardot lo sceglie addirittura per il suo abito da sposa, è chiaro che non stiamo parlando di una semplice tendenza passeggera. Era il 1959 e quel vestito a quadretti rosa e bianchi firmato Jacques Esterel è ancora oggi uno dei momenti più iconici della moda bridal (e non solo).

Stampa Vichy: come indossarlo questa primavera?



Ma torniamo a noi: perché il Vichy continua a farci impazzire anche nel 2026? La risposta è semplice. È versatile, è chic e riesce a essere allo stesso tempo nostalgico e super attuale. In una parola: impossibile resistergli.

Se fino a qualche stagione fa lo associavamo soprattutto alle classiche combo bianco e nero, rosso o blu, oggi la palette si amplia e si fa decisamente più giocosa. Largo quindi a nuance sorbetto come il verde menta e il giallo burro, perfette per dare una svolta fresca e luminosa ai nostri look primaverili.

E i capi? Qui viene il bello. L’abito Vichy resta il pezzo forte: midi, con spalline sottili o maniche a sbuffo, è la soluzione effortless per affrontare con stile le giornate più miti. Ma non è l’unica opzione: camicie leggere, gonne a ruota, pantaloni cropped e persino blazer si lasciano conquistare da questo pattern senza tempo.

Non ve la sentite di osare con un total look? Nessun problema. Il Vichy funziona alla perfezione anche a piccole dosi: basta una borsa, un paio di ballerine o un foulard tra i capelli bastano a dare subito un twist francese (e super chic) anche al look più basic.

Insomma, che siate fan della prima ora o pronte a cedere al suo fascino per la prima volta, una cosa è certa: il Vichy è qui per restare. E noi, sinceramente, non potremmo esserne più felici.

&OTHER STORIES

Credits: stories.com

MARIA DE LA ORDEN

Credits: mariadelaorden.com

ZARA

Credits: zara.com

DIXIE

Credits: dixie.com

BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com

SANDRO

Credits: sandro-paris.com

VELASCA

Credits: velasca.com

BENETTON

Credits: benetton.com

SLEEPER

Credits: the-sleeper.com

MANGO

Credits: mango.com

MANGO

Credits: mango.com

JIMMY CHOO

Credits: jimmychoo.com

FAITHFULL

Credits: faithfullthebrand.com

MAX MARA

Credits: maxmara.com

PARFOIS

Credits: parfois.com

NEW LOOK su Zalando

Credits: zalando.it

SEZANE

Credits: sezane.com