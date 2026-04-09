Vichy mania: la stampa a quadretti che torna (ancora) a farci innamorare
La stampa più iconica della bella stagione? Spoiler: sì, è (di nuovo) lei. Il Vichy torna a conquistare il guardaroba della primavera 2026 con un mix irresistibile di romanticismo rétro e freschezza.
D’altronde, quando una musa intramontabile come Brigitte Bardot lo sceglie addirittura per il suo abito da sposa, è chiaro che non stiamo parlando di una semplice tendenza passeggera. Era il 1959 e quel vestito a quadretti rosa e bianchi firmato Jacques Esterel è ancora oggi uno dei momenti più iconici della moda bridal (e non solo).
Stampa Vichy: come indossarlo questa primavera?
Ma torniamo a noi: perché il Vichy continua a farci impazzire anche nel 2026? La risposta è semplice. È versatile, è chic e riesce a essere allo stesso tempo nostalgico e super attuale. In una parola: impossibile resistergli.
Se fino a qualche stagione fa lo associavamo soprattutto alle classiche combo bianco e nero, rosso o blu, oggi la palette si amplia e si fa decisamente più giocosa. Largo quindi a nuance sorbetto come il verde menta e il giallo burro, perfette per dare una svolta fresca e luminosa ai nostri look primaverili.
E i capi? Qui viene il bello. L’abito Vichy resta il pezzo forte: midi, con spalline sottili o maniche a sbuffo, è la soluzione effortless per affrontare con stile le giornate più miti. Ma non è l’unica opzione: camicie leggere, gonne a ruota, pantaloni cropped e persino blazer si lasciano conquistare da questo pattern senza tempo.
Non ve la sentite di osare con un total look? Nessun problema. Il Vichy funziona alla perfezione anche a piccole dosi: basta una borsa, un paio di ballerine o un foulard tra i capelli bastano a dare subito un twist francese (e super chic) anche al look più basic.
Insomma, che siate fan della prima ora o pronte a cedere al suo fascino per la prima volta, una cosa è certa: il Vichy è qui per restare. E noi, sinceramente, non potremmo esserne più felici.
&OTHER STORIES
Credits: stories.com
MARIA DE LA ORDEN
Credits: mariadelaorden.com
ZARA
Credits: zara.com
DIXIE
Credits: dixie.com
BOTTEGA VENETA
Credits: bottegaveneta.com
SANDRO
Credits: sandro-paris.com
VELASCA
Credits: velasca.com
BENETTON
Credits: benetton.com
SLEEPER
Credits: the-sleeper.com
MANGO
Credits: mango.com
MANGO
Credits: mango.com
JIMMY CHOO
Credits: jimmychoo.com
FAITHFULL
Credits: faithfullthebrand.com
MAX MARA
Credits: maxmara.com
PARFOIS
Credits: parfois.com
NEW LOOK su Zalando
Credits: zalando.it
SEZANE
Credits: sezane.com
© Riproduzione riservata