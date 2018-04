Quali sono le scarpe adatte a una cerimonia? Ne abbiamo trovate 15, da scegliere in base alla location dell'evento, e al vostro gusto



Quando si riceve un invito a un matrimonio o ad altre cerimonie, la scelta dell'abito giusto non è la sola su cui ragionare con molta attenzione. Esageriamo se deciamo che le scarpe sono forse ancora più importanti del look? No, niente affatto. Cosa mettere ai piedi in una giornata che si prospetta lunga e impegnativa è molto importante.



Subito, quando si tratta di situazioni eleganti, la mente corre al tacco 10, sinonimo di eleganza certo, ma che può trasformarsi in un vero incubo rovinandovi la giornata. La location dell'evento e il suolo sul quale poggerete i piedi sono determinanti: il ricevimento sull'erba vuole tacchi ampi, e possibilmente medi (per non "piantarvi"), la spiaggia e gli scorci bucolici preferiscono una scarpa flat, tanto per citare un paio di occasioni nelle quale potreste trovarvi facilmente.

Per questo abbiamo scelto 15 modelli di scarpe, perfette dalla cerimonia ai festeggiamenti, che possono fare al caso vostro, per caratteristiche "tecniche" e per gusto.





SCARPE CON TACCO 10





Un classico: la decolleté con tacco alto e punta sfilata. Una raccomandazione: indossatele solo se siete davvero brave a camminarci, e se si tratta di una cerimonia/ricevimento cittadino.





ROGER VIVIER Decolleté tacco 10 cm in satin verde con fermaglio gioiello.



Credits: luisaviaroma.com







SCARPE CON PLATEAU







Per chi vuole altezza e comodità, il tacco block si abbina al plateau. Un consiglio: sceglietele in tonalità delicate per non appesantire il look.







PRADA Sandalo in suede rosa con tacco block e plateau.

Credits: Mytheresa.com







SCARPE CON TACCO MEDIO





La verità sta nel mezzo, e anche la comodità. Un tacco medio e spesso è l'ideale per tutte le situazioni, dai ricevimenti su prato a quelli cittadini.





GIANVITO ROSSI Sandalo in suede nero con tacco medio 5 cm.



Credits: Net-a-porter.com







SCARPE CON "KITTEN HEEL"







Tornato alla riscossa negli ultimi anni, il tacco kitten è sinonimo di comodità e raffinatezza. Ideale anche per la sera, è perfetto per chi non ama le altezze (perché magari è già troppo alta!).







MARC JACOBS Scarpa sling back con tacco kitten e strass applicati.



Credits: Net-a-porter.com







SCARPE IN STILE VINTAGE





Entriamo in un tema meno funzionale, ma più di gusto. Per amanti del vintage, che potrebbero anche imbattersi in una cerimonia "a tema", una scarpa che rievoca il passato.





GUCCI Scarpa in satin con perle e dettaglio gioiello.



Credits: Gucci.com







SCARPE BASSE





Allergiche ai tacchi? Una scarpa flat è la soluzione giusta in qualsiasi occasione. E la parola "flat" non deve farvi pensare subito alle ballerine, perché esistono molte alternative. Come questa...





N°21 Scarpa flat in raso con cinghietta posteriore e applicazioni sul tacco.



Credits: Stylebop.com







BALLERINE







Le abbiamo nominate sopra, ed eccole qui, le ballerine. Evitando le classiche "morbide" e basic, scegliete con dettagli gioiello, ricami o altri dettagli che le rendano eleganti.







ALEXANCHUNG Ballerine in pelle nera con dettaglio gioiello.



Credits: Mytheresa.com







MOCASSINI





Andiamo avanti con le amanti della scarpa flat: anche il mocassino può essere molto elegante se scelto in materiali preziosi.





DORATEYMUR Mocassini in satin con fermaglio metallico.



Credits: Farfetch.com







DERBY STRINGATE





Dedicato a chi ama lo stile manlke: la stringata, non classica ma super decorata, può essere perfetta anche per una cerimonia. Del resto, gli uomini le indossano sempre no?





NICHOLAS KIRKWOOD Stringate in tessuto con tacco con perle applicate.



Credits: Farfetch.com







SABOT





Torniamo sui tacchi. I sabot sono un trend che può essere adatto anche a queste occasioni. Attenzione però a scegliere modelli dalla linea e dai materiali ricercati, e non delle semplici ciabatte.





LOEFFLER RANDALL Sabot in lurex con ruches.

Credits: Nordstrom.com





ZEPPE





Alte ma comodissime, chi ama le zeppe sa quanto sia difficile rinunciarvi. Pertanto, non fatene a meno: sceglietele particolati, in tessuto, stampate, con fiocchi e dettagli eleganti.





AQUAZZURA Zeppe in tessuto stampato con fiocco in caviglia.

Credits: Net-a-porter.com





SANDALI



Chiudiamo la nostra selezione con la scarpa estiva per antonomasia. I sandali flat sono i migliori alleati per matrimoni in spiaggia, giornate caldissime o look boho-chic.











RENE CAOVILLA Sandali flat in cuoio con perle e nastri in tessuto.

Credits: luisaviaroma.com