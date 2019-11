Pantaloni, abiti e trucchi anti-freddo: ecco quali sono i look perfetti per un matrimonio in inverno



Quando arriva il freddo diventa complicato capire cosa indossare per una semplice giornata in ufficio, figuriamoci se l’occasione da affrontare è un matrimonio. Più insolite rispetto a quelle estive, le cerimonie invernali sono piene di fascino e... di rischi, almeno dal punto di vista del look.

Neve, ghiaccio, pioggia o semplicemente temperature proibitive minano sicuramente la libertà di indossare ciò che si vuole, o anche il più classico abito da cerimonia.

Per questo abbiamo pensato di creare per voi 7 semplici look, da scegliere in base al vostro stile. Sfogliandoli vedrete alcuni must have da tenere d’occhio, perché potranno davvero rivelarsi dei trucchi salvavita. L’ecopelliccia, i tacchi medi, stivaletti e pantaloni in lana tanto per citarne qualcuno.

E prima di lasciarvi ai nostri outfit, un piccolo appunto sui colori: se d’estate le nuance chiare per gli invitati sono tollerate (dipende dalla sposa), evitate il beige/avorio per l’inverno sostituendolo con un rosa o un’altra delicata nuance pastello. Le fan del nero saranno felici: potete osarlo, dosandolo con accessori e dettagli colorati.









ISPIRAZIONE VINTAGE

Come Margot Tenenbaum, nella scelta della pelliccia in perfetto stile anni '70, con l'aggiunta del cerchietto (pezzo più in della stagione) e di un tocco animalier.

Da sinistra: STAND STUDIO Cappotto in ecopelliccia con cintura - DRIES VAN NOTEN Abito al ginocchio in seta - JENNIFER BEHR Cerchietto in velluto imbottito - HUNTING SEASON Minibag a mano con stampa leopardata - BY FAR Scarpa kitten heel in pelle bianca.

Credits: Net-a-Porter.com





CLASSY GREY



Uno dei colori dell'inverno è il grigio ed è perfetto per una cerimonia se abbinato a qualcosa di bianco e a un tocco di argento brillante.



Da sinistra: ACNE STUDIOS Cappotto classico con chiusura tre bottoni - FOR RESTLESS SLEEPERS Blazer doppiopetto e pantaloni a palazzo in velluto grigio - ALAÏA Body dolcevita in lana - JIMMY CHOO Minibag a tracolla con chiusura gioiello - GIANVITO ROSSI Pumps trasparenti con cristalli applicati.



Credits: Mytheresa.com







PER LA SERA



Quando è richiesto l'abito lungo, in inverno, è concesso "ripiegare" anche su una lunghezza midi. Basta aggiungere la giusta dose di eleganza.



Da sinistra: ANGELO Cappa in stile anni '50 in pelliccia ecologica - THE VAMPIRE'S WIFE Abito midi broccato con maniche e fondo a balze in pizzo - GUCCI Guanti trapuntati in pelle con logo - ROSANTICA Minibag a mano con dettagli gioiello - PRADA Pumps modello Mary-Jane in vernice nera.



Credits: Matchesfashion.com - Farfetch.com







PINK PLEASE!



La perfetta alternativa ai colori chiari estivi: il rosa è la tonalità romantica per eccellenza e in un total look, con accessori a contrasto, acquista un aspetto molto elegante.



Da sinistra: ELISABETTA FRANCHI Cappotto doppiopetto con cintura; abito corto con maniche a campana - CULT GAIA Borsa in finto shearling con manico rigido - &OTHER STORIES Fermaglio elastico con fiocco - DOLCE & GABBANA Décolleté in tessuto stampato con decoro gioiello applicato.



Credits: Elisabettafranchi.com - Brownsfashion.com - Stories.com - Dolcegabbana.com







FASHIONISTA



Per chi ama le tendenze del momento e gli accessori che non passano inosservati.



Da sinistra: MAX MARA Cappotto-mantella in cammello - SANDRO PARIS Pantaloni classici con cintura in raso - ALEXANDER MCQUEEN Camicia con maniche in stile mantella e colletto alla coreana - THE ROW Minibag in satin - MIDNIGHT 00 Pumps in pvc con fantasia a pois.

Credits: Mytheresa.com - Matchesfashion.com - Sandro-paris.com







TONI DELLA TERRA



Un'altra palette di colori prettamente stagionali: alle sfumature di marrone si abbina il bianco e si aggiunge un tocco di colore, inaspettato e vivace.



Da sinistra: JIL SANDER Pantalone classico a palazzo; giacca doppiopetto in lana - BAUM UND PFERDGARTEN Blusa dolcevita con stampa - MIU MIU Clutch in pelle goffrata - KALDA Stivaletti in pelle bianco con tacco scultura.



Credits: Thedoublef.com







TACCHI SÌ, MA BASSI







Il minidress abbinato a un tacco medio-basso ricorda lo stile tipico degli anni '60. Troppo nero? D'inverno si può, basta accenderlo con qualche tocco di colore.



Da sinistra: TOPSHOP Cappotto reversibile effetto montone - ZARA Minidress con maniche effetto sangallo - KENNETH JAY LANE Collana multifilo con fermaglio smaltato - ZARA Minibag rossa effetto cavallino - LAZZARI Scarpe laced up in suede con tacco medio.



Credits: YOOX.com - Zara.com - Net-a-Porter.com - Lazzarionline.com