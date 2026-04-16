Alla ricerca di un look da cerimonia "smart" ed elegante? Basta poco o meglio, una camicia bianca e una gonna lunga, parola di Katie Holmes e Grace Gummer!





Ci sono volte in cui si spreca talmente tanto tempo a immaginare il look giusto per una cerimonia o un'occasione, che quando ce lo si ritrova davanti agli occhi si finisce per non notarlo alla prima occhiata. Ma la scelta di stile che abbiamo visto di recente su due volti del cinema e delle serie tv non è certo passata inosservata.



In occasione della proiezione newyorkese di Brunello, il visionario garbato, il docu-film dedicato a Brunello Cucinelli, Grace Gummer e Katie Holmes hanno puntato su un abbinamento che non abbiamo potuto non notare. Semplice ma di grande effetto, l'accoppiata camicia bianca e gonna lunga indossata da entrambe ci ha acceso una lampadina: è, o non è, il perfetto look da cerimonia?





Da sinistra: Grace Gummer e Katie Holmes.

Credits: Getty Images

Il volto della serie Love Story (nonché figlia della mitica Meryl Streep!) e l'indimenticabile protagonista di Dawson's Creek hanno scelto la stessa formula: camicia classica, che sa subito di ordinato ed elegante, e gonna lunga, nel loro caso a sirena, resa speciali da applicazioni brillanti, ricami, frange. Un look che è la risposta perfetta a tutte quelle incertezze che, quando arriva un invito a nozze, ci si ritrova a fronteggiare in fatto di stile.



Con le declinazioni del caso questo outfit si sposa con stili, ispirazioni, età e location diverse e, il bello, è che si può facilmente riproporre variando forme o colori.

Se la voglia di provarlo è venuta anche a voi, scoprite di seguito gli abbinamenti che abbiamo preparato per voi.



Camicia bianca, MANGO - Gonna maxi con paillettes, GIUSEPPE DI MORABITO.

Credits: Mango.com, Luisaviaroma.com

Camicia in cotone con applicazioni floreali, SIMONE ROCHA - Gonna lunga in crêpe, DRIES VAN NOTEN.

Credits: Mytheresa.com



Camicia in popeline di cotone con volant, RALPH LAUREN COLLECTION - Gonna Dia con paillettes larghe, 16 ARLINGTON.

Credits: Mytheresa.com, 16arlington.co.uk





Camicia in seta e cotone, BALLANTYNE - Gonna midi in jersey con paillettes, RABANNE.

Credits: Ballantyne.com, Mytheresa.com







Camicia classica in cotone, COS - Gonna con bordure in pizzo, BY MALENE BIRGER.

Credits: Cos.com, Zalando.it



Camicia in seta, MARELLA - Gonna lunga con motivo a zigzag, MISSONI.

Credits: Marella.com, Farfetch.com



Camicia bianca, S'MAX MARA - Gonna lunga con stampa maioliche, DOLCE & GABBANA.

Credits: Net-a-porter.com, Farfetch.com

Camicia in cotone, VICTORIA BECKHAM - Gonna lunga Lilian in maglia di lana, A.EMERY.

Credits: Mytheresa.com, Luisaviaroma.com



