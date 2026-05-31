Bastano meno di 100 euro per dare agli spazi outdoor un'atmosfera da vacanza. L’ombrellone HÖGÖN di IKEA, con le sue iconiche righe gialle e bianche, è il dettaglio d’arredo che trasforma giardini e terrazzi in un angolo ispirato alla Costiera Amalfitana, perfetto per aperitivi e momenti di relax estivi.

Con meno di 100 euro, precisamente 99,95, vi portate a casa l’ombrellone HÖGÖN con base IGGÖN di IKEA: 270 centimetri di diametro di righe giallo canarino e bianco sporco. Traduzione immediata: il vostro giardino inizia a somigliare più a un lido di Positano che al solito cortile con tavolo di plastica.

Per chi sogna un aperitivo al tramonto versione Costiera Amalfitana ma ha solo un terrazzo cittadino, questo ombrellone è il classico pezzo “eroe”. Bastano lui, due sedute comode e qualche dettaglio furbo per creare un angolo beach club di lusso, senza ristrutturazioni né budget folli.

Scheda rapida: cosa offre l’ombrellone HÖGÖN / IGGÖN

L’ombrellone HÖGÖN IKEA nella versione a righe giallo canarino e bianco sporco ha un diametro di 270 cm, altezza 240 cm e palo da 38 mm. È grande abbastanza per coprire un tavolo da pranzo esterno o una mini zona lettini.

Il telo è in 100% poliestere riciclato e ha un fattore di protezione UPF 25+, che secondo i dati IKEA blocca circa il 96% dei raggi UV. Il fusto è in alluminio e acciaio con trattamento antiruggine, quindi perfetto anche per climi umidi e zone di mare.

La combo HÖGÖN / IGGÖN include anche la base: una piastra da 60x60 cm con due sacchi da riempire di sabbia, in poliestere riciclato (almeno 90%), resistenti a muffa e sporco e molto più “gentili” sui piedi rispetto al cemento. Prezzi indicativi sul sito IKEA Italia: 49,95 euro per il solo ombrellone, 50 euro per la base, 99,95 euro per il set completo. La linea HÖGÖN sfiora un voto medio di 4,8 su 5 nelle recensioni, dettaglio che rassicura.

Il segreto del look beach club: quelle righe giallo limone

Il motivo a righe giallo/bianco è ciò che fa davvero la differenza. Ricorda subito le file di ombrelloni dei lidi della Costiera Amalfitana, tra sdraio bianche, scalette che scendono sugli scogli e spritz serviti al tavolo.

Il tono giallo canarino è acceso ma non fluo, quindi si abbina bene ai pavimenti più comuni all’esterno: gres effetto pietra, cemento chiaro, legno, cotto. Il bianco sporco smorza l’effetto “ombrellone da spiaggia low cost” e dà quell’aria un po’ retrò chic.

Per copiare l’atmosfera Amalfi-style bastano tre mosse di colore: completare l’ombrellone HÖGÖN IKEA con tessili blu navy (cuscini, runner o asciugamani da sdraio), aggiungere qualche dettaglio in legno chiaro e puntare sul verde brillante delle piante mediterranee. Limoni in vaso, rosmarino, bouganville se avete spazio: l’effetto “cartolina” è servito.

Tre idee per trasformare giardino, terrazzo e balcone

Giardino con prato: posizionate l’ombrellone HÖGÖN / IGGÖN leggermente decentrato rispetto a due lettini, in modo da avere una zona completamente in ombra e una più soleggiata. Al centro, un tavolino basso per bicchieri e libri, un tappeto outdoor neutro e due lanterne. Se aggiungete una pianta di agrumi in vaso grande, sembrerà quasi di sentire il profumo del limoncello.

Terrazzo medio: con 270 cm di diametro l’ombrellone copre tranquillamente un tavolo da quattro o sei persone. Il trucco è non piazzarlo al centro, ma a lato, così non interrompe la vista. Scegliete sedie bianche o in legno chiaro, un runner a righe che riprenda il giallo e un centrotavola semplice con limoni in una ciotola. Il mare magari non c’è, ma l’atmosfera sì.

Balcone lungo e stretto: qui serve un po’ di matematica. Se il balcone è profondo meno di 2,5 metri, valutate se l’ombrellone può sporgere oltre la ringhiera senza dare fastidio. In uno spazio lungo almeno 3 metri potete creare un mini lido urbano: un’unica sdraio pieghevole, tavolino minuscolo, due o tre vasi di erbe aromatiche. L’ombrellone allineato alla ringhiera farà ombra senza mangiarsi tutta la superficie calpestabile.

Stabilità, protezione solare e manutenzione

La base IGGÖN lavora in coppia con la sabbia: più ne mettete nei sacchi, più l’ombrellone resta fermo. Il peso è ben distribuito, quindi pavimenti delicati e balconi di condominio ringraziano. Le maniglie permettono di spostare il tutto senza drammi quando volete cambiare layout.

In cima al telo c’è un foro di aerazione che fa circolare l’aria e riduce la pressione del vento, soluzione ricorrente nella gamma HÖGÖN. Utile, ma non miracolosa: se tira forte, si chiude e basta.

Sul fronte salute, il fattore UPF 25+ è un buon alleato, ma non un lasciapassare. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che i raggi UV arrivano anche per riflessione, quindi ombra sì, ma insieme a crema solare, cappello e occhiali, soprattutto nelle ore centrali.

La manutenzione è semplice: il baldacchino si sfila e si lava in lavatrice secondo le indicazioni IKEA, la struttura si pulisce con acqua e detergente delicato. Per farlo durare diverse estati, conviene chiuderlo quando non serve, usare una custodia e riporlo in un luogo asciutto nei mesi freddi.

Budget e domande lampo prima dell’acquisto

Con circa 100 euro avete ombrellone HÖGÖN IKEA e base IGGÖN. Aggiungete due lettini basic, qualche cuscino coordinato, luci solari e un paio di vasi importanti e, restando in ambito IKEA, con altri 150-250 euro vi costruite un angolo beach club completo.

Prima di cliccare su “aggiungi al carrello”, fate tre verifiche rapide: misurate bene lo spazio rispetto ai 270 cm di diametro e ai 240 cm di altezza; pensate al vento tipico della vostra zona, perché in luoghi molto esposti potrebbe essere meglio una posizione più riparata; decidete se vi serve davvero la base IGGÖN o se avete già una base pesante compatibile. Se la risposta è sì alle prime due domande e no alla terza, il set HÖGÖN / IGGÖN ha tutte le carte in regola per portare un pezzetto di Costiera a casa vostra.