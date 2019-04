Per chi vuole un anello che fa la differenza, ecco le fedi nuziali più originali



Parliamo spesso di fedi nuziali, raccontandovi i modelli più classici come insegnano le migliori tradizioni. Ma le tradizioni non sarebbero tali se non ci fosse qualcuno pronto a infrangerle o a stravolgerle.

A dare un tocco di novità al momento più importante di una cerimonia nuziale, ovvero lo scambio degli anelli, ci sono dei modelli particolari pronti a sigillare il sentimento in modo inaspettato. Incisioni, silhouette insolite, mix di metalli preziosi, pavé di diamanti: questi sono solo alcuni degli elementi che regalano un aspetto nuovo e diverso.

I migliori brand si contendono il primato per l'anello più originale: c'è quello di De Beers, con incisa la scritta "Forever", c'è la variante con diamanti dell'ormai celebre Love di Cartier, c'è la fede di Recarlo sormontata di diamanti tagliati a forma di cuore. E questo è solo un piccolo inizio, un assaggio di quelli che sono i 13 modelli che abbiamo scovato per voi.

Ogni storia è diversa e unica: perché non scegliere anche un anello che la rappresenti nel modo giusto?





DE BEERS Fede De Beers Forever in platino con diamante incastonato nella scritta "Forever".



Credits: Debeers.fr











CARTIER Fede nuziale Love, oro giallo 18 carati, ornata di 8 diamanti taglio brillante da 0,18 carati



Credits: Cartier.com







RECARLO Anello in oro bianco 18 carati con cinque diamanti taglio brillante forma cuore.



Credits: Recarlo.com







TIFFANY&Co. Anello Tiffany T Two in oro 18 carati con diamanti taglio brillante che formano l'iconica T.



Credits: Tiffany.it







BULGARI Fede nuziale Corona in platino con sette diamanti. Il motivo della corona viene reinterpretato attraverso un esclusivo design sinuoso.



Credits: Bulgari.com







DAMIANI Anello Incontro in oro bianco e rosa con logo e diamantino incastonato.



Credits: Damiani.com







CHOPARD Fede della linea Chopardissimo in oro bianco con elegante scritta in corsivo incisa con diamante taglio brillante rotondo.



Credits: Chopard.com







STROILI Fede in oro bicolore 18 kt e diamante incastonato.



Credits: Stroilioro.com







BOUCHERON Anello Grosgrain in oro giallo con montatura dall'effetto scolpito che riprende, appunto, l'aspetto del tessuto gros grain.



Credits: Boucheron.com







PIAGET Anello Possession in oro bianco 18 carati, formato da due anelli sovrapposti.



Credits: Piaget.com







SALVINI Fede nuziali Battito in oro bianco con diamante incastonato in un'incisione a forma di cuore.



Credits: Salvini.com







POLELLO Fedi nuziali Trama d'amore in oro bianco e rosa.



Credits: Polello.com







BUCCELLATI Anello Hawaii formato da tre anelli, in oro bianco e giallo, con diamante centrale.



Credits: Buccellati.com