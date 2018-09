Brillanti e preziose: sono le fedi nuziali di diamanti, di tutti i tipi e colori

Quando si pensa al matrimonio, una delle immagini che saltano in mente è senza dubbio quella delle fedi. Dorate, lucenti, in un certo senso tradizionali. Ma le tradizioni, dicono, sono fatte (anche) per essere infrante: e da quando Chiara Ferragni ha scelto una fede di diamanti Pomellato, per lei e per il suo sposo, tantissime coppie hanno iniziato a valutare questo anello scintillante anche per le proprie nozze.

Che siano una scelta facile non lo diremo mai: i diamanti si fanno notare e molto, sono sicuramente impegnativi esteticamente e a livello di prezzo. Ma volete mettere avere al dito una "cosetta" così?

Abbiamo selezionato le migliori fedi di diamanti classici o colorati, montati su oro giallo, rosa, su platino. Se cercate qualcosa che gridi il vostro amore al mondo intero, e al primo colpo d'occhio, scegliete uno di questi anelli.





COME I FERRAGNEZ

Chiara Ferragni e Fedez hanno lanciato la moda proprio con questo anello: una fede bombata, in oro rosa, con pavé di diamanti. Per lui e anche per lei.

POMELLATO Anello Iconica in oro rosa con pavé di diamanti.

ELEGANZA

Sottile, potrebbe a tratti sembrare discreta. Perfetta per chi vuole un pezzo delicato, dall'eleganza imbattibile.

CARTIER Fede Cartier d'Amour in platino ornata di 56 diamanti taglio brillante.

Credits: Cartier.com





SENZA TEMPO

Non conosce mode: i diamanti potranno anche essere di grido per un periodo, ma se montati nel modo giusto possono conservare fascino e stile per tutta la vita.

HARRY WINSTON Fede con montatura in platino e 35 diamanti tondi a taglio brillante.

Credits: Harrywinston.com





DESIGN

Creatività allo stato puro: design innovativo, inaspettato che non va però contro la tradizione. La esalta, con grande estro.

BULGARI Fede nuziale Serpenti in ororosa 18kt con pavé di diamanti.

Credits: Bulgari.com





UN CLASSICO

Intramontabile ma moderna: la fede a tre file di diamanti è l'espressione più alta del lusso. E il prezzo, oltre i 10mila euro, lo dimostra.

TIFFANY&Co. Fedina Etoile con tre file di diamanti tondi a taglio brillante, montati a pavé su platino.

Credits: Tiffany.it

LUXURY

Come la precedente, un modello tradizionale bombato che vanta tre file di diamanti. Una delle scelte in assoluto più lucenti.

DE BEERS Fede in oro bianco 18kt, altezza 3,5 mm, decorata da un micro pavé di diamanti da 1kt.

Credits: Debeers.com





TAGLIO MODERNO



Tra le fedi con diamanti spiccano quelle "Cube", noma derivante appunto dalle linee geometriche, precise e minimali.

CHOPARD Anello Ice Cube in oro bianco 18kt etico certificato con diamanti.

Credits: Chopard.com





UN TOCCO DI NERO

Una fede dall'aspetto rock: ai diamanti, classici, si abbinano oro bianco e PVD (deposizione da vapore fisico) una placcature delle superfici in metallo sottoforma di vapore (placcatura ionica).

BOUCHERON Fede in oro bianco e nero con pavé di 33 diamanti.

Credits: Boucheron.com









ROSA SU ROSA

Ton sur ton: diamanti rosa finissimi montati su metallo rosa. L'oro rosa è un trend fortissimo da qualche stagione, e per completarlo in modo ancora più femminile, ma moderno, arrivano anche i brillanti.

GRAFF Anello Eternity con montatura in oro rosa e diamanti rosa.

Credits: Graff.com









TOTAL BLACK



Quando sono i diamanti a essere neri: alcuni per origine (i più preziosi), altri perché "riscaldati" fino a scurirsi, vanno molto di moda soprattutto da quando sono comparsi nel secondo capitolo di Sex & The City, dove Mr.Big regala a Carrie Bradshaw un diamante nero, rarissimo.

RECARLO Facecube anello veretta, in oro bianco 18 kt e diamanti black taglio brillante.

Credits: Recarlo.com