L'ispirazione giusta per il look da matrimonio viene dalle star. Ecco da chi potete prendere spunto...



La stagione dei matrimoni sta per iniziare e qualche aiutino, in fatto di look da invitata, può risultare davvero prezioso. Per darvi la giusta ispirazione abbiamo pensato di dare un'occhiata alle celebrities e alle loro scelte di stile, non solo da red carpet.

Abiti, completi classici o spezzati, bluse, accessori: abbiamo trovato delle proposte davvero interessanti, talvolta classiche, talvolta più sperimentali e affascinanti. Per esempio c'è Kate Middleton, essenza dell'eleganza (che vi farebbe fare bella figura anche a Corte), che abbina abito e capospalla dai toni pastello mentre, anch'essa elegantissima ma più concettuale, Saoirse Ronan abbina maxi giacca doppiopetto bianca a pantaloni classici e pumps colorate.

Loro sono solo due delle celeb che ci hanno colpito: date un'occhiata anche alle altre e iniziate a pensare al vostro look da matrimonio.









Il completo, come Alexa Chung



Un classico: giacca e pantalone manlike, addolciti da una blusa in seta e da un accessorio metal/colorato.



HUGO Giacca e pantalone in completo - GLORIA COELHO Camicia in seta avorio - MARCO DE VINCENZO Tracollina in pelle con dettagli argentati - CASADEI Decolleté in suede "Perfect Pump".



Credits: stylebop.com/farfetch.com







Spezzato, come Saoirse Ronan

Per chi trova il completo troppo serioso, il segreto è nello "spezzare". Giacca bianca e scarpe (coloratissime) sono le protagoniste.





3.1 PHILLIP LIM Giacca doppiopetto con revers satin - CHLOE Pantalone classico in cady - THEORY Minibag in seta nera con dettagli argento - TOM FORD Pumps satin fucsia.



Credits: net-a-porter.com







Sparkling, come Poppy Delevingne

Le paillettes sono presenti a ogni matrimonio. Come indossarle in modo non banale? Puntando sullo styling e sugli accessori giusti.





N°21 Tubino di paillettes - LUISA CERANO Cintura in tessuto con ricami - RICK OWENS Clutch rettangolare - STUART WEITZMAN Sandali con tacco block.



Credits: farfetch.com



Blusa e longuette, come Kerrie Urban

Versatile e iperfemminile: abbinare gonna e camicia è la classica soluzione semplice da farsi, che regala un risultato raffinato ed elegante.





MAJE Camicia in crepe con plissé - JONATHAN SIMKHAI Gonna longuette con ruches - BOTTEGA VENETA Clutch piatta in pelle intrecciata - DOLCE & GABBANA Decolleté con dettaglio incrociato.



Credits: net-a-porter.com/mytheresa.com



Pastello, come Kiernan Shipka



Il rosa è uno dei colori più romantici e primaverili: da provare in total look da cerimonia, abbinando top e pantaloni.



ALTUZARRA Top in seta multistrato con bordo in pizzo - VICTORIA VICTORIA BECKHAM Pantalone in cotone gessato - FRANCESCO RUSSO Slingback con tacco medio, in pelle nude e argento.



Credits: mytheresa.com







Ladylike, come Kate Middleton

Un look tutto d'un pezzo: abito e capospalla dai toni pastello si abbinano tra loro per un effetto d'insieme molto elegante.





MANGO Abito midi, cappottino, mini tracolla, decolleté con cinghietta in caviglia.



Credits: mango.com







"Statement dress", come Reese Witherspoon

Chi non ama abbinamenti e troppi artifici può puntare su un vesitito. Riconoscibile, dettagliato: l'abito che fa il look.





ROKSANDA Abito midi in crepe con fiocchi sulle maniche - GIANVITO ROSSI Sabot metal tacco 10,5 cm.



Credits: net-a-porter.com