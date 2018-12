Un Natale all'insegna delle promesse: 10 anelli di fidanzamento che vorreste ricevere in dono



Per tante donne potrà sembrare il gesto più romantico in assoluto, per altre un'idea un po' (troppo) melensa. Ma per chi attende la fatidica proposta, trovare un anello di fidanzamento sotto l'albero di Natale può essere davvero un sogno che si realizza.



Se poi l'anello in questione è uno di questi 10 che abbiamo selezionato appositamente per voi, bè, la faccenda si fa ancora più emozionante.

Curiosando tra le proposte dei marchi di gioielleria più celebrati, da Tiffany&Co. a Cartier, passando per Pomellato e Damiani, abbiamo scovato dei modelli favolosi. Non solo per l'aspetto, ma spesso anche per il nome che portano. Cupido, Incontro d'amore, M'ama non m'ama (vedrete che vi ama eccome), sono solo alcuni dei messaggi che questi anelli faranno arrivare dritti al vostro cuore.





DAMIANI Solitario "Cupido" in platino con firma sulla montatura e diamante incastonato.



Credits: Damiani.com







TIFFANY&Co. Anello "Tiffany Setting" in oro rosa con diamante taglio rotondo al centro.



Credits: Tiffany.it







CHOPARD Anello "Chopard for Ever" in platino con un diamante taglio brillante centrale e diamanti incastonati.



Credits: Chopard.com







CARTIER Anello "Enticelle di Cartier" in oro rosa18 carati, ornato di un diamante centrale taglio smeraldo e pavé di diamanti taglio brillante.



Credits: Cartier.com







POMELLATO Anello "M'ama non m'ama" in oro bianco con pavé di diamanti centrale.



Credits: Pomellato.com







BULGARI Anello "Incontro d'amore" in platino con diamante taglio brillante e pavé di diamanti a contorno.



Credits: Bulgari.com







DE BEERS Solitario DB Classic con montatura in oro e diamante taglio Princess.



Credits: Debeers.com







HARRY WINSTON Solitario in platino con diamante taglio smeraldo montato al centro.



Credits: Harrywinston.com







FABERGÉ Anello "Three colors of love" in oro rosa con rubino ovale e diamante.



Credits: Faberge.com







BUCCELLATI Anello Titania "Fatato amor di Oberon" in oro bianco con diamante taglio rotondo e pavé di diamanti.



Credits: Buccellati.com