10 abiti per un matrimonio... posson bastare? Con questi non sbaglierete una cerimonia.



Quando si parla di look da matrimonio gli abiti sembrano non bastare mai. A ogni cerimonia non è semplice trovare il look ma, assicuriamo, un bel vestito può essere il miglior punto di partenza.

Se siete state invitate a nozze e state per dare inizio al toto-vestito da indossare, fermatevi un secondo a guardare queste 10 proposte che abbiamo scovato per voi online. Corti o midi, con dettagli romantici o minimal: la selezione che abbiamo preparato è variegata ed è all'insegna del colore.

Niente nero, bianco o rosso, come vuole l'etichetta della perfetta invitata. La palette che vi consigliamo va dal lilla, grande colore di stagione, al rosa, dal blu elettrico all'azzurro cielo, dal giallo ocra al verde menta.

Le premesse terminano qui: immergetevi con noi in questo coloratissimo guardaroba e fate la vostra scelta.





SELF-PORTRAIT Abito midi in chiffon.



Credits: Farfetch.com







MICHAEL MICHAEL KORS Abito midi in georgette con stampa floreale.



Credits: Net-a-porter.com







TRUSSARDI Abito in chiffon di pura seta con stampa floreale.



Credits: Trussardi.com







COS Abito in seta con lieve drappeggio.



Credits: Cosstores.com







M MISSONI Abito corto con maniche ampie e motivo chevron.



Credits: Zalando.it







ERIKA CAVALLINI Abito in seta con spalle cut-out e ruches decorative.



Credits: Farfetch.com







& OTHER STORIES Abito midi asimmetrico con ruches e chiusura a portafoglio.



Credits: Stories.com







T BY ALEXANDER WANG Slip dress multistrato con incrocio.



Credits: Mytheresa.com







MCQ ALEXANDER MCQUEEN Abito midi in chiffon con fiocco.



Credits: Zalando.it



TORY BURCH Abito con stampa floreale e gonna plissettata.



Credits: Net-a-porter.com