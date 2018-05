Matrimonio con dress code in lungo? Ecco 10 proposte che faranno al caso vostro



Talvolta richiesto dal dress code o dall'orario della cerimonia, l'abito lungo è il classico capo che fa il look (soprattutto se l'evento si svolge di pomeriggio o in serata). E che per un matrimonio può rivelarsi la scelta migliore, seppure difficile da affrontare a mente calda.

Le tendenze moda sono favorevoli a questa scelta, soprattutto quando arriva la bella stagione. Primavera e estate sono infatti perfette per il lungo: tessuti leggeri, stampe floreali, colori e meteo favorevole sono delle buonissime (e sufficienti) ragioni per indossarlo. Quindi via i dubbi, spazio alla voglia di sperimentare.

Non ci sono solo paillettes e dettagli da red carpet, che sono sempre e comunque ben visti quando cala il sole: a conquistare, per questa stagione, sono i pattern e le fantasie floreali e optical non senza qualche ruches o plissé a dare movimento all'insieme. "Esagerare" non fa per voi? Andate sul classico: monocromo, dalla silhouette semplice. In una parola, infallibile.

TEMPERLEY LONDON Abito a portafoglio con ruches.



Credits: Net-a-porter.com







EMPORIO ARMANI Abito lungo asimmetrico con arricciatura.



Credits: Farfetch.com







DOLCE & GABBANA Abito in chiffon stampato con maniche ampie.



Credits: Mytheresa.com







SELF-PORTRAIT Abito plissé con stampa floreale e maniche cut-out.



Credits: Stylebop.com







MICHAEL MICHAEL KORS Abito lungo con dettaglio metallico.



Credits: Farfetch.com







DODO BAR OR Abito in chiffon stampato con ruches e dettaglio gioiello.



Credits: Mytheresa.com







ELISABETTA FRANCHI Abito lungo con paillettes ricamate.



Credits: Elisabettafranchi.com







LA DOUBLE J Abito lungo in seta stampata.



Credits: Farfetch.com







ICEBERG Abito lungo in viscosa stampata.



Credits: Zalando.com







BY MALENE BIRGER Abito con stampa optical e gonna plissettata.



Credits: Net-a-porter.com