A ogni sposa le sue damigelle, con questi 10 abiti da sogno



Dopo l'abito, le scarpe e gli altri dettagli accessori, ogni sposa che si rispetti deve pensare a loro: le damigelle. "Da noi" non sono figure così scontate, nella tradizione troviamo piuttosto le/i testimoni, ma negli ultimi anni si è diffusa sempre più la loro presenza.

Una volta scelte le amiche da portare all'altare, bisogna scegliere cosa dovranno indossare. Se nella vostra mente sono già comparse immagini di abiti lunghi in tinte pastello, tutti uguali per tutte le prescelte, bè, saremo costretti a sfatare un po' il mito.

Le damigelle non devono essere uguali, non devono essere per forza monocromo: i loro abiti devono seguire lo stile e le caratteristiche (anche fisiche) di ognuna. Per questo abbiamo fatto una piccola ricerca, trovando 10 abiti molto diversi tra loro.



Ci sono i corti, al ginocchio, i midi e i lunghi. Il tulle, i ricami o i materiali più semplici. I colori: via libera alla fantasia e, perché no, anche giocare con i bianco ci sta (ricordate Pippa Middleton?).

Date un'occhiata a queste proposte e scatenate la fantasia...





PATRIZIA PEPE Abito da sera in seta azzurra con ricami dorati.



Credits: Zalando.it







PRONOVIAS Abito Atos monospalla con dettagli gioiello.



Credits: Pronovias.com







NICOLE MILANO Abito lungo doppiato in tulle con fiori ricamati. Disponibile in due colorazioni.



Credits: Nicolespose.it







IMPERIAL Abito al ginocchio in tulle con dettagli in pizzo.



Credits: Imperialfashion.com







BHLDN Abito in chiffon con chiusura laterale e maniche ampie.



Credits: Bhldn.com







ATELIER EMÉ Abito lungo con spalline asimmetriche e corpino drappeggiato.



Credits: Atelier-eme.com







LAZZARI Abito in organza Toile de Jouy disponibile anche nella variante rosa.

Credits: Lazzarionline.com





SELF-PORTRAIT Abito lungo asimmetrico con dettagli in macramè.



Credits: Selfportrait.com







LIU JO Abito lungo in georgette con volants e gonna plissé.

Credits: Liujo.com







NEEDLE&THREAD Abito Dream Rose al ginocchio con corpino ricamato.

Credits: Needleandthread.com





In apertura: look da cerimonia PRONOVIAS