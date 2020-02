L'universo Nicole Milano si arricchisce di una nuova collezione dedicata ai momenti più speciali

Cerimonie, eventi speciali, occasioni da ricordare: Nicole Milano ha scelto di celebrare i momenti più importanti con una collezione dedicata. Nicole Moments, in arrivo negli atelier del marchio da febbraio 2020, è una nuovissima linea di prêt-à-porter fatta di abiti da cerimonia che rispondono a ispirazioni e a stili diversi tra loro ma, con in comune, un allure elegante e raffinata.

Il corto a tubino, la jumpsuit con pantaloni a palazzo, il lungo con gonna plissettata o quella in cady lucente e liscio: silhouette diverse, da scegliere in base all'occasione e in base al colore o al finish che si preferiscono.

La palette cromatica è infatti ricchissima, va dall'ottanio, grande trend da cerimonia per la primavera in arrivo (come alternativa più fresca al classico blu), allo smeraldo, dal rosa cipria al granata, super chic per la sera.

Oltre i colori, dicevamo, le fantasie e le applicazioni fanno la differenza. Paillettes finemente ricamate, pizzi a trama ampia, stampe floreali che sanno già di estate. Il lookbook di collezione che vi vogliamo mostrare da vicino, mette l'accento sulla versatilità di ogni pezzo: per una cerimonia in spiaggia, in campagna, per un cocktail in città o un party a 5 stelle, un'estetica alta, sofisticata, ma mai overdressed. Scoprite con noi tutte le novità e trovate l'abito che renderà ancora più speciali i vostri attimi, anzi i moments, da ricordare.