Weekend alle porte, mettiamoci comodi e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Il fil rouge di questa settimana è un equilibrio delicato e ricercato tra passato e futuro, tra heritage e visione, che attraversa tutte le nostre Fashion Pills, rileggendo il DNA dei brand con uno sguardo nuovo

Forse è proprio la stagione a suggerirlo, con la sua voglia di leggerezza, di novità, di piccoli viaggi e cambi di ritmo

E poi loro, i nuovi talenti, da sempre al centro di Grazia.it, perché è lì che il futuro prende forma. #FashionPills







Fashion Pills: lunedì e la rafia artigianale di IBELIV







(Credits: corutesy of press office)

Da oggi il vero lusso è scegliere consapevolmente da dove viene ciò che indossiamo. Ce lo insegna IBELIV, che per la SS26 affida ogni intreccio della sua iconica rafia alle mani delle artigiane in Madagascar. Ogni gesto diventa indipendenza, futuro e opportunità, perché dietro ogni borsa e cappello c’è una storia fatta di gesti antichi e di uno sguardo nuovo verso il domani. Accessori dalle linee ricercate e contemporanee portano con sé tempo e cura, dando valore concreto alle comunità locali. Una bellezza che va oltre l’estetica e diventa profondamente etica… ed è proprio per questo che ci ha fatto innamorare. #EmpoweringWomenInMadagascar







Fashion Pills: martedì e i talenti del futuro secondo NET-A-PORTER







(Credits: corutesy of press office)

Udite udite, NET-A-PORTER guarda al futuro e lo fa puntando sui nuovi talenti. Vara The Vanguard 2026, programma di mentorship dedicato ai designer emergenti, e seleziona tre nomi da tenere d’occhio: Kallmeyer, Colleen Allen e Heirlome. Li conoscevate? Beh, da oggi sì, e ne sentirete molto parlare. Segni particolari: forte identità creativa e un impatto culturale sempre più rilevante. A rendere tutto ancora più interessante, una rete di mentor d’eccezione che guida i brand nel loro percorso di crescita. Insomma, una moda che cresce con consapevolezza e che supporta i designer emergenti, un aspetto che accomuna da sempre NET-A-PORTER e Grazia.it. #IncredibleFashionEveryDay







Fashion Pills: mercoledì e l'amore per il viaggio di ESCAPISTA







(Credits: corutesy of press office)

Benvenuti nel viaggio di ESCAPISTA, nuovo brand lifestyle nato dall’esigenza quasi istintiva di partire e di affrontare le avventure che il viaggio ci riserva. Firmato Leonardo Girombelli, proprio dal suo istinto nasce qualcosa che va oltre il capo: un’attitudine all’avventura, all’escape. Dal costume al borsone, tutto segue un’idea di movimento leggero, essenziale, senza rumore, che si ritrova in uno stile pratico ma con carattere. Insomma, un nuovo sinonimo di quiet luxury che presenta oggetti scelti bene, pensati per accompagnare il viaggio di chi ha sempre in mente la scoperta. #ThatsThePurposeOfLife







Fashion Pills: giovedì e la nuova borsa di ETRO si chiama "Vela Blossom"!







(Credits: corutesy of press office)

Ci sono borse che si aggiornano e borse che si evolvono. La Vela Blossom di ETRO è esattamente questo: la seducente evoluzione della Vela Bag. Più morbida, più fluida. Le forme si addolciscono, anche nei dettagli iconici che diventano più discreti e sofisticati. Una borsa che racconta il DNA di ETRO: morbida, un po’ gypsy, libera, si muove con naturalezza tra pelle e suede, in nuance che sembrano rubate alla natura e ai fiori. #VelaBlossom







Fashion Pills: venerdì e la love story tra Weekend Max Mara e Sebago continua...







(Credits: courtesy of press office)

Continua la sinergia tra Weekend Max Mara e Sebago, che rileggono e rieditano le iconiche Dockside. Un classico che si alleggerisce, ma non perde carattere né gli elementi essenziali del suo DNA: la suola bianca, i lacci intrecciati, le nappe. Le Dockside di Sebago by Weekend Max Mara si muovono con naturalezza, con dettagli che raccontano il mare, ma funzionano perfettamente anche nei look cittadini. Insomma, un’estetica che a Grazia.it piace sempre: preppy, ma rilassata. Curata, ma senza sforzo. #WeekendWithSebago







Fashion Pills: sabato e il cotone ultraleggero di Intimissimi







(Courtesy of press office)

Sabato arriva il weekend e con lui la voglia di comodità ma anche di un pizzico di sensualità, proprio come ci propone Intimissimi che riscrive il concetto di intimo con Ultralight Cotton: supporto leggero e comfort assoluto, quasi invisibile, proprio quello che amiamo noi donne. Insomma, una seconda pelle fatta per seguire il corpo senza costringerlo, con una leggerezza che ricorda una nuvola. Perché oggi essere sexy significa anche stare bene, muoversi libere e dimenticarsi quello che si indossa. #LingerieEmpoweredByYou







Fashion Pills: domenica e lo sguardo di Furla segue nuovi codici







(Courtesy of press office)

Tutte le Fashion Pills di questa settimana sembrano ripercorrere un filo sottile tra heritage e futuro, e lo fa anche Furla con leggerezza e stile per l’eyewear SS26. Color block, dual arch e dettagli scolpiti: ogni elemento dialoga con la pelletteria che ha reso il brand tra i più amati e riconosciuti al mondo. Anche le montature si accendono di colori matchy matchy con gli accessori, come indigo, amatore blue, velvet pink. Ma a farci innamorare sono le linee edgy e bold, proprio come nel modello in foto, leggere ma pensate per vestire senza pesare. Noi siamo già in love, e voi? #FurlaFam





