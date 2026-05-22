Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Maggio è il mese delle celebrazioni, dei grandi anniversari e dei piccoli gesti pieni di significato. Tra capsule arty, accessori del desiderio e omaggi alla dolce vita italiana, questa settimana la moda parla soprattutto di emozioni, memoria e bellezza condivisa. E noi, ovviamente, prendiamo appunti. #FashionPills





Fashion Pills: lunedì e l’eyewear prezioso firmato Chopard





Credits: courtesy of press office

La settimana inizia in grande stile con le celebrazioni del Festival di Cannes, di cui Chopard è da sempre uno dei grandi protagonisti. Non a caso, proprio in questi giorni, la maison ha scelto di celebrare i dieci anni della collezione Red Carpet eyewear con un modello gioiello che, come tutta la linea, unisce cinema e alta gioielleria in uno degli accessori del desiderio per eccellenza: gli occhiali da sole. Il dettaglio che conquista noi Grazia.it girl? L’edizione limitata a 499 pezzi, pensata come omaggio alle rose amate dalla direttrice creativa Caroline Scheufele, grande protagonista del Festival insieme all’iconica top model Bella Hadid, a sua volta testimonial del brand. #ChopardEyewear





Fashion Pills: martedì e il bestiario felino di Giovanni Raspini

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Tutto il fascino magnetico dei felini è racchiuso nella collezione Panthère Noire di Giovanni Raspini, un progetto di alta gioielleria che trasforma pantere, leopardi e ghepardi in gioielli scultorei, lavorati con texture preziose e dettagli quasi cinematografici. Il progetto attraverserà Milano, Roma e Firenze con una mostra itinerante dedicata alla forza del gioiello italiano fatto a mano, frutto umano unito all’istinto animale. Come tutti i grandi artisti, Giovanni Raspini si è appassionato ai felini osservando i meravigliosi gioielli dedicati a questi animali nel corso dei millenni, anche quelli creati da orafi sconosciuti. Del resto, anche Fenici, Greci, Romani e gli orafi dell’Asia antica sono sempre stati affascinati dalla loro bellezza misteriosa e potente. Come resistere? #PanthereNoire





Fashion Pills: mercoledì e il concept store di Pantofola d’Oro





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Storico marchio Made in Italy che da decenni lega artigianalità e cultura calcistica, Pantofola d’Oro apre a Milano il suo nuovo concept store in via Seneca. Uno spazio pensato non solo per gli appassionati di sneakers e footballcore, ma come vero punto d’incontro tra moda, sport e lifestyle contemporaneo. Tra modelli iconici, memorabilia e capsule collection, il brand racconta il calcio come linguaggio culturale e identitario. Tra le chicche anche la collaborazione con Thebe Magugu, che fonde richiami street, heritage sportivo e visione globale. Perché oggi il calcio si gioca anche fuori dal campo. #PantofoladOro





Fashion Pills: giovedì e la capsule artsy di Michael Kors





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L’estate di Michael Kors parla francese, anzi profuma proprio di Saint-Tropez. Il brand ha lanciato una capsule insieme all’illustratrice Christina Zimpel, artista che Michael Kors ammira da tempo per la sua capacità di trasmettere gioia, colore e ottimismo attraverso il disegno. Per la maison, Christina ha creato due artwork originali ispirati a Saint-Tropez: una spiaggia luminosa e una versione stilizzata dell’iconico campanile della città. Le stampe prendono vita su caftani, chemisier, bucket hat e tote bag dal twist effortless, evocando immediatamente una fuga in Costa Azzurra. Una capsule artistica, leggera e molto summer mood. #ModernGlamourMeetsArt

Fashion Pills: venerdì e Imperial punta sull’ironia!





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Per la primavera estate 2026 il brand Imperial lancia una capsule insieme all’illustratrice Beatrice Arnaboldi, autrice del progetto “Che ansia sia con te”, diventato negli ultimi anni un piccolo cult social. Il risultato? Una collezione fashion e intelligente che diventa quasi una conversazione da indossare. Tra t-shirt e capi essenziali, il linguaggio si trasforma in micro messaggi immediati, sospesi tra ironia contemporanea e cultura digital. Una moda che non vuole solo vestire, ma anche raccontare stati d’animo, pensieri e identità. We love it! #ImperialFashion





Fashion Pills: sabato e la shopper bag secondo Zanellato





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Cosa c’è di più italiano della passeggiata in centro, tra vetrine, caffè e un po’ di dolce vita? Zanellato prova a rispondere con A’Spasso, la nuova shopper bag pensata per accompagnare la quotidianità con eleganza e praticità. Ispirata a una borsa appartenuta a Beppe Zanellato e ritrovata in un vecchio album di famiglia, oggi torna in versione contemporanea tra pellami morbidi, dettagli intrecciati e silhouette trasformiste. Una bag capiente ma mai eccessiva, pensata per contenere libri, fiori comprati d’impulso e tutto quello che rende bella una giornata normale. Dopotutto, il vero lusso non è proprio avere il tempo di andare a spasso? #ASpassoZanellato





Fashion Pills: domenica e i 150 anni di Villa Milano

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Ci sono anniversari che si celebrano con una festa, e altri con un gesto d’amore. Per i suoi 150 anni, Villa Milano sceglie di omaggiare la città con un pop up fiorito nel cuore di Brera, trasformando fiori e semi in simboli di memoria, bellezza e futuro. Ogni composizione racconta un’emozione, un legame, una promessa custodita nel tempo, proprio come fanno da sempre i gioielli della maison. Un progetto poetico e delicato, dove artigianalità italiana e linguaggio simbolico si incontrano nel modo più milanese possibile: con eleganza discreta e grande attenzione ai dettagli. #VillaMilano